Crin Antonescu, despre cererea lui Trump de a aloca a 5% din PIB pentru apărare, în cadrul NATO: "3,5% e un maximum pentru România"

Candidatul coaliţiei de guvernare, Crin Antonescu, a declarat vineri, despre solicitarea preşedintelui SUA, Donald Trump privind alocarea pentru apărare, în cadrul NATO că 3,5% e un maximum pentru România, pentru că este foarte mult, el precizând că sunt ţări în Europa, ţări puternice, bogate, care sunt mult sub 2% în privinţa alocărilor pentru apărare, informează news.ro.

Crin Antonescu a fost întrebat la Giurgiu cum comentează solicitarea lui Donald Trump de alocare a circa 5% pentru apărare de către statele membre NATO. "Eu am şi spus, la cât se poate aştepta domnul Trump de la mine, cam la 3,5%, nu mai mult. Sunt foarte dur în aceste negocieri pe bani, când vine vorba. 3,5% e un maximum pentru România. Este foarte mult", a arătat Antonescu.

Donald Trump a cerut în ianuarie membrilor NATO să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare

El a precizat că sunt ţări în Europa, ţări puternice, ţări bogate, care sunt mult sub 2% în privinţa alocărilor pentru apărare. "România, săraca, cum a fost, cum n-a fost, a zis 2%, a făcut mai puţin, după a făcut ceva mai mult. Dar în esenţă, să ştiţi că aici sunt de acord cu Trump. (..) El spune, sunt banii mei, ai Statelor Unite. Am luptat alături de voi în două războaie, au murit nişte oameni pentru a elibera continentul vostru, am cheltuit nişte bani", a completat Antonescu.

Întrebat dacă Trump este un model de urmat pentru un preşedinte, Crin Antonescu a spus: "Poate pentru un preşedinte al Americii, pentru un preşedinte al României, în niciun caz, din simplul motiv, că indiferent cum îl apreciem pe Trump, că suntem pro-Trump sau anti-Trump, România nu poate să aibă un Trump, pentru că România este România şi nu Statele Unite ale Americii. Sunt constituţii diferite", a subliniat Antonescu.

"Poate fi un model prin energia, hotărârea şi sinceritatea cu care spune interesele ţării mele depăşesc orice alte interese. Dacă România, păstrând proporţiile, va avea un asemenea preşedinte, asta va fi bine", a adăugat el. Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut în ianuarie membrilor NATO să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare.

