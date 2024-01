Cum vor fi aleși cei 50 de norocoși cu care își va împărți averea Marlene Engelhorn. Tânăra austriacă a primit o moștenire de 25 de milioane de euro

"Am moştenit o avere fără să fi făcut nimic pentru a merita acest lucru, iar statul nici nu îmi cere măcar să plătesc impozit pe succesiune", a scris într-un comunicat Marlene Engelhorn, în vârstă de 31 de ani, descendentă a fondatorului gigantului german al industriei chimice BASF, Friedrich Engelhorn.

Tânăra militantă, prezentă la reuniunea elitelor economice şi politice care are loc săptămâna aceasta în staţiunea elveţiană Davos, cere de mai multă vreme să fie taxată suplimentar. După exemplul sutelor de "milionari patrioţi" americani, ea a fondat în lumea germanofonă iniţiativa "Tax me now" şi a trecut la acţiune după decesul bunicii sale, în septembrie 2022.

Soluţia originală pe care a găsit-o tânăra

Soluţia originală pe care a găsit-o este de a trimite 10.000 de scrisori unor cetăţeni austrieci, aleşi la întâmplare, din care urmează să fie reţinute 50 de nume ce vor avea misiunea de a propune idei de pe urma cărora să "profite societatea în ansamblu" privind redistribuirea a 90% din moştenirea militantei. În acest scop vor fi organizate sesiuni de lucru în cursul primăverii la Salzburg, participanţii având toate cheltuielile asigurate.

Marlene Engelhorn se declară şocată de faptul că "cei care se zbat să se descurce cu banii, deşi au un job full-time, plătesc impozite", în timp ce taxele pe succesiune au fost abolite în 2008 în ţara alpină.

"În faţa eşecului guvernului, trebuie să reparăm" nedreptăţile, conchide ea.

Apel la taxarea suplimentară a multimilionarilor şi miliardarilor

Organizaţia nonguvernamentală Oxfam a condamnat la rândul ei luni, înainte de debutul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos, "inegalităţile obscene" din lume, făcând apel la taxarea suplimentară a multimilionarilor şi miliardarilor, ale căror averi au continuat să crească, aminteşte AFP.

În zona euro, aceste disparităţi sunt bătătoare la ochi în Austria, potrivit economistului vienez Emanuel List, care a salutat iniţiativa compatrioatei sale şi a remarcat pentru AFP că în ţara sa "5% dintre cele mai înstărite familii deţin 54% din bogăţie, iar cele 50% din cele mai puţin prospere deţin abia 4%".

Într-un interviu acordat cotidianului berlinez Tagesspiegel, Marlene Engelhorn, care are studii de literatură germană, a admis că în scurt timp va "trece din categoria celor 1% cei mai bogaţi din societate la cei 99% mai puţin bogaţi" şi va trebui să aibă în vedere pentru prima oară statutul de salariat. "Unii ar vedea în asta o decădere, eu văd o ascensiune în societatea democratică. Ies din acest ghetou dinastic al bogaţilor", a mai spus ea, jurând că nu-şi va regreta decizia.

