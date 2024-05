De ce a pus Putin un economist şeful armatei şi apărării. ISW: Se pregăteşte de un război lung în Ucraina şi de o confruntare cu NATO

Numirea lui Andrei Belousov în funcția de ministru al Apărării din Rusia este o evoluție semnificativă care arată eforturile lui Vladimir Putin de a stabili condiții economice pentru un război prelungit, au comentat analiştii occidentali de la ISW, un think tank cu sediul în Washington, fondat în 2007 de istoricul militar Kimberly Kagan.

Belousov nu are experiență militară și este economist de meserie, dar lipsa lui de experiență în armată nu este un lucru anormal. Nici Sergheiu Şoigu nu avea experiență militară înainte de a prelua Ministerul Apărării. Belousov este un cunoscut susţinător al teoriei că guvernul trebuie să se implice mai mult în economie, atrage atenţia ISW.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a explicat decizia lui Putin de a propune un civil economist pentru postul de șef al Ministerului Apărării spunând că "este foarte important ca economia blocului de securitate să fie integrată în economia țării". Kremlinul a sugerat că Belousov intenționează să eficientizeze şi să integreze industria de apărare şi industriile afiliate forțelor de securitate și apărare ale Rusiei în politica economică mai largă a ţării.

Putin are îngrijorări serioase în legătură cu corupția din armată

Comentatorii ruşi au apreciat că numirea lui Belousov arată că Putin are îngrijorări serioase în legătură cu nivelul de corupție și utilizarea abuzivă a bugetului armatei ruse, cu conflictele dintre armată și industria de apărare și cu ineficacitatea în ansamblu a Ministerului Apărării.

Un oficial rus a declarat sub protecţia anonimatului publicației de opoziție Vazhnye Istorii că Belousov se va ocupa de "organizarea competentă a logisticii, asigurarea producției și a aprovizionărilor necesare, de a orienta economia către operațiunea militară specială și a stoarce la maxim tehnologia din industria de apărare". Canalul Rybar, apropiat de armata rusă, a remarcat şi el că numirea lui Belousov "înseamnă începutul unui audit pe scară largă și a unei restructurari a tuturor modelelor financiare" în Ministerul Apărării.

Mandatul lui Belousov de aproape un deceniu ca ministru al economiei și implicarea sa recentă în gestionarea diferitelor proiecte interne de inovație şi legate de drone din industria de apărare l-au pregătit bine pentru a conduce un minister al Apărării aflat în dificultate, au apreciat experţii de la ISW.

Belousov are o relație bună cu Putin căruia nu se teme să-i spună adevărul

Sub conducerea lui Şoigu, ministerul Apărării de la Moscova a fost acuzat de corupție la nivel înalt și birocraţie şi aspru criticat de comentatorii militari ruși. Belousov are reputația puternică a unui tehnocrat eficient, iar surse din interior aparatului de stat au susținut că are o relație bună cu Putin căruia nu se teme să-i spună adevărul.

La ultima întâlnire oficială cu Putin, în noiembrie 2023, Belousov a discutat despre proiectele industriei de apărare și cooperarea tehnologică și a vorbit deschis despre probleme legate de producția internă de drone a Rusiei. Recent, Belousov a vorbit despree un proiect de 48 de milioane de dolari destinat producției de drone până în 2030, precum și de planuri de a sprijini financiar producătorii de drone și de a instrui dezvoltatorii și operatorii de drone.

Faptul că s-a concentrat pe inovația tehnologică și producția industriei de apărare, în special în sfera dronelor, ar putea fi valoros pentru efortul de război al Kremlinului. Belousov a anunțat personal în ianuarie 2023 că Rusia a finalizat un proiect de 7 miliarde de dolari pentru producția a 32.000 de drone pe an până în 2030.

Putin vrea ca Belousov să-și folosească experiența pentru a lega politicile economice federale de agenda Ministerului Apărării, mobilizând astfel industria de apărare la o scară mai mare și pe termen lung și integrând-o în politica economică internă. Acest efort stabilește condițiile pentru o mobilizare economică totală, sugerând că Putin continuă să se pregătească pentru un război prelungit în Ucraina, au evaluat analiştii de la ISW.

Şoigu a fost tras pe linie moartă, dar nu umilit

Iar în ceea ce priveşte înlocuirea lui Nikolai Patruşev, perceput ca cel mai important om al lui Putin și al doilea cel mai puternic din stat, cu Serghei Şoigu în funcția de secretar al Consiliului de Securitate arată un gest clasic al lui Putin de a-i marginaliza tacit pe oficialii de nivel înalt din apărare. În loc să-i dea afară, le oferă roluri simbolice sau periferice în sfera securității ruse, a comentat ISW.

Consiliul de Securitate al Rusiei este un organism consultativ care joacă un rol în implementarea politicilor legate de securitate și dezvoltarea strategiei ruse. Numirea lui Șoigu ca secretar al Consiliului de Securitate face ca retrogradarea din prestigiosul post de ministru rus al Apărării să fie mai puțin umilitoare, consideră experţii occidentali.

Putin l-a înlăturat practic pe Şoigu din lanțul direct de comandă al Ministerului Apărării, dar i-a acordat în continuare o anumită influență în aparatul de securitate. Şoigu a rămas un aliat important și loial al lui Putin și uneori chiar un țap ispășitor. Menținerea sa într-o anumită funcţie oficială are avantaje pentru Putin, au apreciat cei de la ISW.

Arestarea lui Timur Ivanov, unul dintre adjuncţii lui Şoigu şi recenta întâlnire a lui Putin cu guvernatorul din Tula, Alexei Dyumin, fostul şef al serviciului de pază şi protecţie a lui Vladimir Putin sunt semnele că Putin a pregătit din timp înlăturarea lui Şoigu.

