De la masa de Ziua Recunoştinţei, la cozile de Black Friday. 80 de milioane de americani s-au întors acasă; a fost haos în aeroporturi şi pe şosele

Sărbătorită în ultima zi de joi din noiembrie, Ziua Recunoştinţei este pentru americanii de pretutindeni, o sărbătoare a familiei. Este perioada în care toate drumurile duc acasă. Astfel, marea provocare a fost traficul. Nu mai puţin de 80 de milioane de persoane călătoresc în această perioadă: cel mai ridicat număr din ultimii ani. Nu doar pe şosele a fost haos, ci şi în aeroporturi.

Vremea a alimentat şi mai mult haosul: în New Hampshire şi Maine, o ninsoare năprasnică a pus la grea încercare şoferii. Zapada nu a împiedcat însă distracţia. Ca în fiecare an, Parada Macy's, care dă start sezonului de Sărbători, a fost cea mai aşteptată. Personaje precum SpiderMan și SpongeBob au plutit deasupra oraşului New York, în timp ce trupele de dansatori şi acrobaţi au făcut spectacol. Fericirea a fost însă spartă de un val de protestatari Pro-Palestina. Parada a fost oprită temporar.

Mesajele politicienilor de Ziua Recunoştinţei

Şi vedetele noastre au sărbătorit. Nadia Comăneci, stabilită în SUA de zeci de ani, s-a pregătit şi ea pentru marea sărbătoare. De pe masă nu a lipsit celebrul curcan. Politicienii le-au transmis şi ei americanilor mesaje. "O Zi a Recunoştinţei fericită tuturor, inclusiv nebunilor din stânga radicală care au muncit din greu pentru a ne distruge ţara" , a spus Donald Trump. Înconjurată de familie, Kamala Harris a transmis şi ea un mesaj scurt.

Ziua Recunoştinţei este dublată ca în fiecare an de un alt eveniment: Black Friday, ziua celor mai mari reduceri din an. Este deja tradiţie ca după masa în familie, americanii să se aşeze la cozi.

