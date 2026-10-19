Helen Haines, membră a Parlamentului australian, se află în stare gravă, după ce un șofer ar fi intrat intenționat cu mașina în ea, chiar în fața sediului său parlamentar din Wangaratta, localitate aflată în nord-estul orașului Melbourne. Incidentul a avut loc luni, iar informațiile au fost făcute publice de autoritățile australiene și de premierul Anthony Albanese, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Deputată din Australia, în stare gravă după ce a fost lovită intenționat cu mașina. Ce se știe despre suspect - Profimedia

Poliția din statul Victoria a comunicat că un suspect în vârstă de 43 de ani a fost arestat după ce Haines (65 de ani) a fost lovită de un autovehicul în apropierea biroului său din Wangaratta, localitate situată la circa 200 km nord-est de Melbourne. Un responsabil al poliției a precizat, într-o conferință de presă, că nu mai există nicio altă amenințare la adresa populației.

"Toate gândurile noastre se îndreaptă către Helen, familia ei, prietenii săi, echipa sa și comunitatea sa, în aceste momente extrem de dificile. Ne rugăm pentru însănătoșirea ei completă", a declarat premierul Albanese în cadrul unei conferințe de presă.

Acesta a menționat că este prea devreme pentru a se stabili motivul atacului.