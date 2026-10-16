Doi români, opriți în Italia la bordul unui Rolls-Royce. Ce au descoperit polițiștii în mașina de lux

Au plecat din România la bordul unui Rolls-Royce spre regiunea Friuli-Venezia Giulia din Italia. Doar că pe drum, cei doi conaţionali au fost opriţi Garda Financiară din Udine, în localitatea Palmanova. Nu mică le-a fost surpriza autorităţilor când au deschis un compartiment secret al autoturismului, unde au descoperit 100.000 de euro.

unga cu bancnote de 100 de euro, descoperită într-un compartiment ascuns al autoturismului Rolls-Royce, în timpul unui control efectuat la Palmanova de Garda Financiară din Udine - Garda Financiară

Banii ascunși nu fuseseră declarați, deși legislația italiană impune declararea sumelor egale sau mai mari de 10.000 de euro. Cei 100.000 de euro erau împărțiți în teancuri de bancnote de 50 și 100.

Întrebați de oamenii legii despre proveniența banilor, cei doi români au susținut că suma aparținea unui compatriot și că urma să fie folosită pentru achiziționarea unor opere de artă. Cu toate acestea, nu au putut prezenta niciun document justificativ valabil, scrie Rainews.

Legislaţia italiană prevede declararea unei sume egale sau mai mari de 10.000 de euro

Legislația italiană prevede obligația declarării oricărei sume egale sau mai mari de 10.000 de euro la intrarea în țară.

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În consecință, polițiștii Gărzii Financiare italiene au dispus sechestrul administrativ asupra sumei de 63.000 de euro.

Acțiunea face parte din controalele vamale desfășurate de autoritățile italiene pentru prevenirea posibilelor activități de spălare a banilor și pentru asigurarea transparenței fluxurilor financiare.