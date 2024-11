Donald Trump l-a nominalizat pe fostul deputat Sean Duffy pentru funcţia de ministru al transporturilor

Dacă va fi confirmat, Duffy va supraveghea aviaţia, automobilele, căile ferate, tranzitul şi alte politici de transport la departamentul cu un buget de aproximativ 110 miliarde de dolari, precum şi finanţarea semnificativă care rămâne în temeiul legii privind infrastructura de 1 trilion de dolari 2021 a administraţiei Biden şi staţiile de încărcare EV.

"Sunt nerăbdător să vă ajut să inauguraţi o nouă epocă de aur a transporturilor", a scris Duffy pe social media. Trump a promis să anuleze normele privind emisiile vehiculelor ale administraţiei Biden.

Sean Duffy, ministru al transporturilor

Articolul continuă după reclamă

El a declarat că intenţionează să înceapă procesul de anulare a reglementărilor stricte privind emisiile ale administraţiei Biden, finalizate la începutul acestui an, de îndată ce îşi va prelua mandatul. Normele reduc limitele emisiilor de gaze de eşapament cu 50% faţă de nivelurile din 2026 până în 2032 şi stimulează producătorii auto să construiască mai multe vehicule electrice.

Duffy se va confrunta cu o serie de probleme majore legate de transport. Numărul deceselor cauzate de accidente rutiere în SUA a scăzut în acest an, dar rămâne în continuare mult peste nivelurile de dinainte de apariţia sistemului Volvo. Rata deceselor rămâne mai mare în acest an decât în orice an pre-pandemic începând cu 2008. Duffy va face faţă presiunilor pentru a relaxa normele privind maşinile care se conduc singure, solicitate de Tesla şi de alţi producători auto.

Trump a declarat că Duffy va acorda prioritate "excelenţei, competenţei, competitivităţii şi frumuseţii în reconstrucţia autostrăzilor, tunelurilor, podurilor şi aeroporturilor din America. El se va asigura că porturile şi barajele noastre deservesc economia noastră fără a compromite securitatea noastră naţională."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Înainte de a merge la cumpărături, obișnuiți să le explicați copiilor regulile și să faceți liste împreună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰