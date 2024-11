Donald Trump s-a întâlnit cu Mark Zuckerberg la Mar-a-Lago. Înainte de alegeri îl ameninţa cu "închisoare pe viaţă"

Mark Zuckerberg a fost "recunoscător" pentru invitaţia lui Trump la cină şi pentru "oportunitatea de a discuta cu membrii echipei sale despre viitoarea administraţie", conform unei declaraţii a Meta citată de diverse mass-media americane, potrivit Agerpres.

Stephen Miller, consilier al lui Trump, a declarat pentru postul de televiziune Fox News că Zuckerberg l-a susţinut pe Trump în timpul întâlnirii. "Mark, evident, are propriile interese, are propria companie şi are propria agendă", a spus Miller. "Dar a spus clar că vrea să sprijine reînnoirea naţională a Americii sub conducerea preşedintelui Trump", a adăugat el.

Facebook a suspendat contul lui Trump cu puţin timp înainte de sfârşitul primului său mandat

Facebook a suspendat contul lui Trump cu puţin timp înainte de sfârşitul primului său mandat, după ce susţinătorii acestuia au luat cu asalt Congresul la Washington pe 6 ianuarie 2021.

Cu toate acestea, consiliul de supraveghere al Meta a concluzionat în cele din urmă că o suspendare pe termen nelimitat nu este acoperită de regulile platformei. La începutul anului 2023, Trump şi-a recâştigat conturile de pe Facebook şi Instagram, ambele platforme fiind deţinute de Meta.

Presa americană a interpretat întâlnirea de miercuri dintre Zuckerberg şi Trump ca fiind un exerciţiu de construire a unei punţi. Zuckerberg este estimat de serviciul financiar Bloomberg ca fiind a doua cea mai bogată persoană din lume, după Elon Musk, proprietarul platformei X, care urmează să-l ajute pe Trump să reducă cheltuielile guvernamentale în timpul celui de-al doilea mandat.

