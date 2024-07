Două bombardiere rusești și două chinezești, interceptate în apropiere de Alaska. Este prima dată când Rusia și China au o astfel de misiune împreună

Bombardierele au rămas în spaţiul aerian internaţional în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) din Alaska şi "nu au fost considerate o ameninţare", potrivit unui comunicat al NORAD. SUA şi Canada, care formează împreună NORAD, au interceptat bombardiere ruseşti TU-95 Bear şi chineze H-6. Avioanele nu au intrat în spaţiul aerian suveran al SUA sau Canadei, a precizat NORAD.

De asemenea, este pentru prima dată când bombardierele H-6, care sunt un derivat al bombardierelor sovietice mai vechi, au intrat în ADIZ Alaska, a declarat oficialul din domeniul apărării.

Interceptarea a fost efectuată de avioane de luptă americane F-16 şi F-35, precum şi de avioane de luptă canadiene CF-18, potrivit acestuia. Avioane de sprijin au făcut, de asemenea, parte din operaţiunea de interceptare, a mai declarat oficialul.

Misiune în premieră pentru China şi Rusia

Zborurile ruseşti în ADIZ din Alaska nu sunt neobişnuite. În mai, Rusia a zburat cu patru aeronave în ADIZ din Alaska, ceea ce NORAD a declarat la momentul respectiv că "se întâmplă în mod regulat". Dar prezenţa avioanelor chineze pare a fi o evoluţie nouă. În martie, şeful Comandamentului Nordic al SUA, generalul Gregory Guillot, a declarat că China se îndreaptă tot mai mult spre nord, în Arctica, şi că se aşteaptă să vadă avioane acolo "cât mai curând posibil în acest an".

"Ceea ce am văzut este o voinţă şi o dorinţă a chinezilor de a acţiona acolo", a declarat Guillot în cadrul unei audieri a Comisiei pentru servicii armate a Senatului. "Le-am văzut în zona maritimă. Le-am văzut sub aparenţa unei cercetări tehnice sau ştiinţifice, dar credem că este vorba cu siguranţă de o misiune multiplă, inclusiv militară. Şi apoi mă aştept să văd activitate aeriană în partea din Alaska a Arcticii posibil încă din acest an, potenţial", le-a spus senatorilor comandantul american. "Este o preocupare foarte mare a mea", a adăugat el.

China se consideră un stat "aproape arctic" şi a depus eforturi pentru a-şi extinde prezenţa în nordul îndepărtat, inclusiv prin cooperarea sa cu Rusia.

