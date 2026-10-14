Duane ”Keffe D” Davis, vinovat pentru uciderea lui Tupac, şi-a primit sentinţa. Cât va sta în închisoare

Duane ”Keffe D” Davis, un fost lider de bandă a fost condamnat, marţi, la o pedeapsă între 40 de ani până la închisoare pe viaţă pentru că a orchestrat uciderea starului hip-hop Tupac Shakur în Las Vegas, în 1996, punând capăt urmăririi penale a unei crime rămase mult timp nerezolvate, care a marcat epoca de aur a muzicii rap, scrie Reuters.

Duane ”Keffe D” Davis, în vârstă de 63 de ani, găsit vinovat pentru crimă de gradul întâi, nu a dat dovadă de nicio emoţie în momentul în care a fost condamnat la două pedepse consecutive de la 20 de ani la închisoare pe viaţă, una pentru crimă, cealaltă pentru utilizarea unei arme letale,

Când i s-a oferit ocazia să se adreseze oficial instanţei pentru ultima oară, el a spus: ”Vreau doar să-mi primesc înapoi lucrurile pe care mi le-au luat din casă”, referindu-se la probele ridicate de la domiciliul său de către anchetatori.

Davis a precizat ulterior că nu mai are nimic de adăugat: ”Sunt în regulă. Cu siguranţă voi face apel în acest caz.” Avocatul său, Michael Sanft, a promis, de asemenea, că va face apel.

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Până la arestarea lui Davis în 2023, uciderea lui Tupac, împuşcat pe scaunul pasagerului unui SUV, a rămas timp de aproape trei decenii unul dintre cele mai notorii cazuri nerezolvate din Statele Unite..

Crima, care a redus la tăcere unul dintre cei mai de succes şi influenţi artişti din lumea rapului, a accentuat imaginea de violenţă care impregna cultura hip-hop din anii 1990, alimentând în acelaşi timp celebra rivalitate dintre rap-ul ”gangsta” de pe Coasta de Est şi cel de pe Coasta de Vest din acea perioadă.

În ciuda condamnării pentru omor a lui Davis, singura persoană acuzată vreodată în legătură cu uciderea lui Tupac, întrebarea privind identitatea celui care a apăsat pe trăgaci în momentul împuşcăturii fatale a legendei rapului în vârstă de 25 de ani nu a fost niciodată lămurită definitiv.

Într-o declaraţie emoţionantă privind impactul asupra victimei, rostită marţi în faţa instanţei, sora rapperului ucis, Sekyiwa Shakur, în vârstă de 51 de ani, a spus că mama lor ”l-a crescut să fie un activist pentru drepturile omului” şi a încercat să-i insufle convingerea că poate schimba lumea în bine.

”El a crezut-o”, i-a spus Sekyiwa Shakur, îmbrăcată în negru, judecătorului, adăugând: ”A plecat în lume să facă asta. Şi cred că ar fi reuşit”.

Davis a fost judecat şi condamnat pentru că a pus la cale asasinatul, ca să se răzbune pentru bătaia pe care Tupac şi membrii anturajului rapperului i-au aplicat-o nepotului său în interiorul cazinoului MGM Grand din Las Vegas, pe 7 septembrie 1996.

Autorităţile au declarat că au crezut mult timp că Davis a fost implicat în uciderea lui Shakur, dar nu dispuneau de dovezi suficiente pentru a-l acuza.

Situaţia s-a schimbat când el şi-a făcut publică povestea prin apariţii în mass-media şi printr-o carte de memorii care, împreună cu înregistrările întâlnirilor sale secrete cu anchetatorii, au constituit grosul dosarului de omor al acuzării.

Deşi Davis nu a fost niciodată acuzat că ar fi tras efectiv focurile de armă care l-au ucis pe Shakur, legislaţia din Nevada permite ca o persoană să fie acuzată de omor în calitate de participant la infracţiune. Procurorii nu au numit niciodată un suspect care ar fi tras.

Toţi ceilalţi trei bărbaţi care se aflau în Cadillac alături de Davis în acea noapte au decedat între timp.