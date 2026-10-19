Elon Musk a anunțat că intenționează să ofere, în 2027, câte o acțiune la compania sa SpaceX fiecărui copil din Statele Unite. Miliardarul a făcut anunțul luni, într-o postare pe platforma X, fără să ofere detalii despre modul în care va fi pusă în aplicare inițiativa.

Elon Musk promite câte o acțiune SpaceX pentru fiecare copil din America, începând din 2027 - Hepta

"Anul viitor, voi oferi câte una dintre acțiunile mele SpaceX fiecărui copil din America. Aceasta va fi prima dintre multe astfel de inițiative", a scris Elon Musk pe rețeaua socială X.

Deocamdată, Elon Musk nu a explicat cum vor ajunge acțiunile la beneficiari, care vor fi condițiile de eligibilitate sau dacă distribuirea acestora va fi realizată printr-un program guvernamental ori printr-o inițiativă separată.

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Anunțul vine în contextul programului "Trump Accounts", care prevede crearea unor conturi de investiții pentru copiii americani. În cadrul acestuia, copiii eligibili născuți între 2025 și 2028 pot beneficia de o contribuție inițială de 1.000 de dolari din partea statului federal.