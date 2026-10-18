Președintele Franței a promis măsuri judiciare împotriva celor care au provocat distrugeri și jafuri în timpul violențelor care au zguduit mai multe orașe franceze. "Cei care au distrus trebuie să plătească. Cei care au jefuit trebuie să restituie", a declarat Emmanuel Macron, care a cerut și explicații privind deficiențele serviciilor de informații și a promis sprijin rapid pentru comercianții afectați.

Emmanuel Macron, după protestele violente din Franţa: "Cei care au distrus trebuie să plătească" - Profimedia

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, s-a adresat cetăţenilor francezi, duminică, la o zi după o zi neagră marcată de violenţe şi jafuri în masă în mai multe oraşe mari din Franţa, scrie News.ro.

"Cei care au distrus trebuie să plătească. Cei care au jefuit trebuie să restituie”, a declarat Emmanuel Macron duminică seara, promiţând măsuri judiciare pentru infracţiunile comise în timpul violenţelor. „Cei care au încercat să răstoarne Republica vor avea de răspuns pentru asta", a adăugat el, potrivit Le Monde.

Şeful statului a făcut totuşi apel la a face distincţia între autorii actelor de vandalism şi manifestanţii veniţi să-şi exprime revendicările. „Nu trebuie niciodată să-i confundăm pe aceştia din urmă cu cei care au distrus, au spart şi au jefuit”, a subliniat el, recunoscând că îngrijorările legate de costul vieţii şi de creşterea preţurilor la carburanţi sunt legitime.

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Emmanuel Macron a atribuit aceste creşteri consecinţelor conflictului din Golful Persic, la care Franţa nu a luat parte. El a anunţat că, începând de luni, îşi va continua demersurile internaţionale pentru a asigura aprovizionarea Franţei cu combustibil şi gaz, deplasându-se în ţările din Golf.

Macron cere explicaţii cu privire la deficienţele serviciilor de informaţii după violenţe

Emmanuel Macron a solicitat guvernului să tragă „toate învăţămintele” din violenţele de sâmbătă, în special în ceea ce priveşte informaţiile şi anticiparea, pentru ca acestea „să nu se poată repeta”.

„Aştept răspunsuri clare şi se va asigura transparenţă deplină”, a declarat şeful statului, precizând că l-a însărcinat pe ministrul de interne să facă lumină asupra evenimentelor. De asemenea, el a anunţat că anchetele vor fi conduse „cu toată diligenţa necesară, cât mai repede posibil”.

Emmanuel Macron promite ajutor rapid pentru comercianţii afectaţi de violenţe

Emmanuel Macron şi-a exprimat „furia” şi „ruşinea” faţă de actele de vandalism, oferindu-şi sprijinul forţelor de ordine, alegerilor şi comercianţilor afectaţi de violenţe.

„În numele dumneavoastră, exprim sprijinul naţiunii faţă de forţele noastre de ordine şi de securitate internă. Acestea au rezistat şi au făcut tot ce le-a stat în putinţă”, a declarat şeful statului francez, care şi-a îndreptat gândurile şi către răniţi şi familiile acestora.

El a asigurat că niciun comerciant şi niciun artizan afectat nu va fi „lăsat singur în faţa acestor dificultăţi”. Prim-ministrul va prezida începând de luni o celulă de criză pentru a mobiliza „ajutoarele cât mai rapide posibil” şi pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de violenţe.