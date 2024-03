Florida obligă prin lege platformele de socializare să șteargă conturile copiilor cu vârste de sub 14 ani

Florida restricţionează accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare. Măsura impune platformelor de socializare să închidă conturile copiilor sub 14 ani și pe cele ale persoanelor sub 16 care nu au consimțământul părinților, scrie Reuters.