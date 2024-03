Vezi și

Păsările au fost cele care i-au cucerit din prima clipă pe cei mici.

Alina Cararat: Snow a fost factorul decisiv. Cu siguranţă, da. Şi acum ne recompensează pentru mutare cu ouă proaspete în fiecare zi. Am ouă în buzunare... efectiv.

Iar viaţa trăită în libertate a fost un alt plus pentru care copiii să îşi dorească cu ardoare să dea Florida pe ţara noastră.

Au renunţat la palmierii din Florida ca să fie mai aproape de găina Snow

Alina Cararat: Şi atunci a început să ne întrebe: dar de ce nu putem sta aici? Dar asta e casa noastră. Avem familie aici şi avem prieteni.

Cei mici, susţinuţi îndeaproape de tată, Michael - un american autentic - au militat pentru mutarea la ţară. Şi Michael s-a îndrăgostit iremediabil de plaiurile mioritice.

Michael Savage: Mai întâi îmi amintesc de ogoare când zburam (n.r. - cu avionul) şi cât de aranjate erau casele. M-am îndrăgostit pe loc de toţi oamenii, de familiile lor, de prietenii lor. Toată lumea era atât de primitoare. M-au făcut să mă simt îndată ca acasă.

Alina Cararat: Eu am crescut aici, am trăit in mediul acesta şi simt că asta este exact ce vreau şi pentru copiii noştri. Să se poată căţăra într-un copac, să poată alerga pe dealuri, să-şi culeagă flori din grădină şi aşa mai departe.

Chiar dacă nu a fost o decizie uşoară, Sighişoara le-a devenit rapid casă

Alina Cararat: Nu curajul ne-a adus aici. Ne-a adus aici dorinţa de a ne creşte copiii într-un mediu mai curat, mai liber, aproape de natură.

Iar Snow a ajuns acum un important membru al familiei.

Alina Cararat: Nu o vom mânca pe Snow.

Povestea găinii Snow a ajuns şi în mediul online, iar internauţii au aplaudat decizia familiei de a se muta în ţară.

