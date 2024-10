Două milioane de case sunt încă în beznă în Florida, după trecerea Uraganului Milton. Autorităţile luptă din greu să ajungă la stâlpii de elecrticitate doborâţi de vijelie şi aflaţi în zone inundate. Guvernatorul Floridei a avertizat oamenii să aibă grijă.

În urma dezastrului, mii de benzinării, aproximativ 30% din tot statul, au rămas fără combustibil, iar acest lucru, se plâng autorităţiile, îngreunează operațiunile de salvare. Nici traficul aerian nu a fost reluat în totalitate. Aeroportul Internațional Sarasota va rămâne închis până pe 16 octombrie - după ce unul dintre terminale a rămas fără acoperiș. Între timp, Joe Biden se pregăzeşte să viziteze zonele afectate.

"Experţii estimează, acum, ar putea fi mai mult sau ar putea fi mai puţin, că numai uraganul Milton a cauzat pagube de aproximativ 50 de miliarde de dolari", a declarat Joe Biden.

Furtunile revin în Europa

Şi francezii luptă cu vremea rea. Furtuna Kirk a provocat dezastru în departamentul Seine-et-Marne, în ultimele zile. Sunt zone unde apa a ajuns la aproape doi metri. Zeci de case au fost inundate, iar un azil și un spital au fost evacuate. "Am montat mașina de spălat pe un blat, frigiderul pe un blat de beton. Am încercat să facem față cât de bine am putut cu o pompă. Și apoi, apa a înconjurat casa şi a intrat din toate părțile. Deci nu a mai avut rost", spun localnicii.

Nici Spania nu scapă de furia vremii. Furtuna Berenice ameninţă să lovească, în această noapte, mai multe oraşe. În provincia Toledo drumurile au fost înghiţite de apele unui râu ieşit din matcă.

