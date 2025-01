După ce furtuna Éowyn a făcut două victime săptămâna trecută, vijelia Herminia a lovit și ea cu forță în Marea Britanie. În Cornwall, au fost înregistrate rafale de vânt de până la 132 de kilometri pe oră. Mai multe mașini au fost avariate de obiecte luate de vânt.

În sudul Regatului, autoritățile au emis 32 de alerte de inundații severe.

În Franța, 10 departamente sunt sub cod portocaliu de inundații și vânt puternic.

Vântul a suflat și cu 85 de kilometri pe oră. Locuitorii din Rennes mărturisesc că nu au mai văzut așa puhoaie de mai bine de 40 de ani.

"Am deschis jaluzelele de dimineață și am rămas șocată când am văzut strada inundată", spune o localnică. "Mi-am luat lucrurile și am baricadat ușile cu ele. I-am zis mamei mele să rămână acasă. I-am zis să nu iasă", mărturisește un alt locuitor.

Numeroase drumuri au fost complet blocate, iar asta i-a împiedicat pe localnici să mai ajungă la mașinile lor. "Păturile sunt ude. Totul plutește", spune un alt rezident afectat. "Plouă de câteva zile. Sunt chiar îngrijorată", adaugă o altă persoană.

Pentru că râurile și-au ieșit din matcă, autoritățile au evacuat o sută de locuințe, ca măsură de precauție. Oamenii au dormit peste noapte în săli de sport special amenajate.

Dezastru şi în Spania

Și în Spania natura s-a dezlănțuit. În Galicia, au fost înregistrate rafale de vânt de peste 160 de kilometri pe oră. Zeci de copaci au fost doborâți și au făcut zob mai multe mașini. Meteorologii au avertizat că urmează valuri de zece metri și au emis cod roșu până mâine.

