O româncă din Botoşani, care lucrează ca medic în Marea Britanie, a ajuns în centrul atenţiei internaţionale după un gest care a făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte.

Elena Sumanariu abia aterizase în Statele Unite, unde venise în vacanţă, când, pe aeroportul din Miami, un bărbat a intrat în stop cardiac. Pentru ea, însă, vacanţa a putut să mai aştepte.

Fără ezitare, românca a intervenit, a început manevrele de resuscitare şi a folosit un defibrilator. Iar inima bărbatului a început din nou să bată.

Un gest de omenie şi profesionalism, răsplătit acum şi cu un semn de recunoştinţă: compania aeriană cu care a călătorit i-a trimis Elenei o scrisoare de mulţumire şi i-a oferit reduceri pentru viitoarele călătorii. Dar, dincolo de orice recompensă, cea mai mare răsplată rămâne o viaţă salvată.

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Îţi mulţumim şi noi, Elena!