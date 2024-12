Google Trends 2024 în lume. Cele mai căutate persoane, filme, cuvinte sau reţete

Rezultatele evidențiază termenii care au înregistrat cele mai mari creșteri de trafic comparativ cu anul trecut — de la evenimente importante de actualitate, precum alegerile globale, până la cele mai populare melodii, sportivi și momente de neuitat din cultura pop pe care oamenii le-au căutat în întreaga lume, scrie AP News.

Sporturile — în special fotbalul și cricketul — au dominat căutările generale pe Google în 2024. Copa América a fost în fruntea tendințelor de căutare la nivel global, urmată de Campionatul European UEFA și Cupa Mondială ICC Men’s T20.

Alegerile din SUA au condus căutările specifice știrilor la nivel mondial

Între timp, alegerile din SUA au condus căutările specifice știrilor la nivel mondial. Interogările despre căldura excesivă și despre Jocurile Olimpice din acest an au urmat.

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a ocupat primul loc în categoria persoanelor căutate pe Google în acest an, urmat de Catherine, Prințesa de Wales, vicepreședintele SUA Kamala Harris și boxera algeriană Imane Khelif, care a dominat, de asemenea, căutările specifice sportivilor. Pe de altă parte, regretatul Liam Payne, Toby Keith și O.J. Simpson au fost în topul tendințelor de căutare printre persoanele marcante care au decedat în 2024.

"Not Like Us" a dominat căutările în domeniul muzicii

În lumea divertismentului, filmul Disney și Pixar „Inside Out 2” a fost cel mai căutat film al anului, în timp ce serialul Netflix „Baby Reindeer” a dominat tendințele în categoria emisiunilor TV. Melodia lui Kendrick Lamar, „Not Like Us”, a condus căutările din domeniul muzicii.

Aceasta este doar o mică parte din ceea ce a fost căutat. Interogările despre „brioşele cu ciocolată” din satul olimpic, devenite faimoase datorită înotătorului norvegian Henrik Christiansen în timpul Jocurilor Olimpice de vară, au condus tendințele globale de rețete pe Google în acest an. Jocul de puzzle „Connections” de la The New York Times a fost în fruntea căutărilor despre jocuri. Iar în SUA, datele specifice țării arată că mulți au întrebat Google despre tendințe online precum expresia „demure” și „mob wife aesthetic”.

Puteți găsi mai multe liste specifice fiecărei țări, precum și tendințe din anii anteriori, prin intermediul datelor „Anul în căutări” publicate online de Google. Compania californiană a declarat că a colectat rezultatele căutărilor din 2024 pentru perioada 1 ianuarie – 23 noiembrie a acestui an.

Google nu este singura companie care publică o recapitulare anuală sau tendințele de top, pe măsură ce 2024 se încheie. Spotify Wrapped, de exemplu, împreună cu Collins Dictionary și Merriam-Webster, care au selectat cuvintele anului, au oferit alte reflecții asupra anului 2024.

