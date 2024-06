Ian McKellen şi-a anulat ultimele reprezentaţii din "Player Kings", după ce a căzut de pe scenă. În ce stare se află actorul

Producătorii "Player Kings" au anunţat joi, pe reţelele de socializare, că David Semark va prelua rolul lui McKellen pentru ultimele reprezentaţii de la Londra. Cu toate acestea, McKellen va reveni în continuare când turneul naţional al piesei va începe la Bristol, în 3 iulie.

"David Semark va interpreta rolul lui Sir John Falstaff pentru ultimele trei reprezentaţii programate ale piesei 'Player Kings' la Noël Coward Theatre din Londra, în timp ce Ian McKellen se va recupera în urma căzăturii sale de luni, 17 iunie", se arată în declaraţie, potrivit News. "Aşteptăm cu nerăbdare ca Ian să se întoarcă în producţie, care începe un turneu naţional la Bristol miercuri, 3 iulie, înainte de Birmingham, Norwich şi Newcastle".

Cum se simte actorul Ian McKellen

Articolul continuă după reclamă

McKellen a fost spitalizat după ce a căzut de pe scenă în timpul unei reprzentaţii luni. În vârstă de 85 de ani se pare că interpreta o scenă de luptă când a căzut, iar mulţimea a fost evacuată şi restul spectacolului a fost anulat.

"Vreau să le mulţumesc tuturor pentru mesajele lor amabile şi pentru sprijin", a spus McKellen. "De la accident, în timpul unei reprezentaţii a spectacolului Player Kings de aseară, rănile mele au fost tratate de o serie de experţi, specialişti şi asistente medicale care lucrează pentru Serviciul Naţional de Sănătate. Lor, bineînţeles, le sunt extrem de îndatorat. Ei m-au asigurat că recuperarea mea va fi completă şi rapidă şi abia aştept să mă întorc la muncă".

Ian McKellen a mai avut roluri în piese de Shakespeare

"Player Kings", o producţie a piesei "Henric al IV-lea, părţile întâi şi a doua" de William Shakespeare, a început să fie jucată în West End în aprilie.

Sir Ian McKellen a mai avut roluri în piese de Shakespeare precum: Richard al II-lea, Coriolanus, Iago, Richard al III-lea, Regele Lear şi Macbeth. De asemenea, el va juca rolul lui Hamlet, într-o nouă adaptare cinematografică regizată de Sean Mathias.

Printre apariţiile sale pe ecran se numără Gandalf în "Stăpânul inelelor" şi "Hobbitul" şi Magneto în filmele "X-Men", precum şi roluri în "Beauty and the Beast", "The Da Vinci Code" şi "Mr Holmes".

Actorul a apărut, de asemenea, în 10 episoade din serialul ITV "Coronation Street", în rolul intrigantului autor de romane de dragoste Mel Hutchwright.

În urmă cu cinci ani, Sir Ian McKellen a fost nevoit să anuleze o reprezentaţie a spectacolului "Regele Lear" la Teatrul Duke of York din Londra, după ce s-a rănit la picior în timp ce alerga să prindă un tren, dar s-a asigurat că publicul se va distra, stând pe scenă şi răspunzând la întrebări.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aveţi condiţii la locul de muncă pe timp de caniculă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰