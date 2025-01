Incendii devastatoare în LA. Vedetele ocolite de dezastru încearcă să ajute: Sharon Stone şi Halle Berry îşi donează hainele celor afectaţi

Iadul pe pământ, o mare de foc şi cenuşă. Este descrierea exactă a Oraşului Îngerilor după zile întregi în care a fost mistuit de incendii. Din cartierele opulente, cu vile şi resturante de lux nu a mai rămas nimic. Iar localnicii nu pot decât să fugă, neputincioşi, din faţa făcărilor.

Doi prieteni au reuşit să se salveze în ultima clipă. Peste 180.000 de oameni au primit ordin de evacuare, printre ei şi români stabiliţi în Los Angeles. Cristian Tudor locuieşte pe coasta de vest a americii de 12 ani. A plecat din România cu două valize şi, tot cu două valize, a fugit din calea focului. "Am ieşit din aglomeraţia aceea foarte mare. Sunt pe Hollywood Bulevard acum. Telefonul nu merge cum trebuie, mai am 20% baterie şi încerc să-mi păstrez bateria pentru situaţii de urgenţă".

Mărturiile românilor prinşi în infernul de foc

A povestit însă pentru Observator cum s-a dezlănţuit infernul pentru el. "Cu o oră înainte vorbeam cu prietenii mei şi spuneam că n-o să ajungă niciodată aici. E prea departe, n-o să se întâmple nimic. Dar, într-un moment am văzut lumina, am văzut flacăra, am urcat pe bloc şi am văzut incendiul aproape de clădirea alăturată, în parc".

Andreea Antonescu este şi ea împreună cu cele două fiice în LA. Se bucură că este în siguranţă, însă nu poate uita imaginea dezastrului. "Suntem la un sfert de oră de Hollywood şi acum flăcările au ajuns până aproape de semn. Au trecut de Malibu, au trecut de Santa Monica, au ajuns foarte aproape de semn. Exact ca în filmele de groază".

Pentru Andra Gogan, mutată de câteva luni în Los Angeles, visul american s-a transformat în coşmar în ultimele zile. "Aşteptăm să vedem ce se întâmplă în continuare. Sunt pregătită cu bagajele să plec şi către România în caz că se agravează situaţia. Am plecat de la apartamentul meu pentru că era foarte aproape de o zonă care ardea şi aici sunt înconjurată de alte focur. Ni s-a recomandat să stăm în case pentru că afară aerul e foarte toxic".

Ieri, şi celebrul Hollywood Bulevard a fost evacuat, iar pe Sunset Bulevard, de o parte şi alta nu mai e nimic întreg, deşi focul în zonă este controlat. În imaginile surprinse din satelit se vede cel mai bine violenţa incendiilor. Cartierele vedetelor au dispărut de pe faţa pământului. Din estimările de până acum, cea mai scumpă casă făcută scrum valora 85 de milioane de dolari. Cele mai afectate sunt Malibu şi Pacific Palisades.

Casele vedetelor, înghiţite de flăcări

Actrita Mandy Moore a postat pe Instagram trei imagini cu ce a mai rămas din locuinţa sa din Altadena, iar fosta casă a lui Matthew Perry a fost şi ea distrusă de flăcări la doar câteva luni după ce a fost vândută pentru suma de aproape 9 milioane de dolari.

Paris Hilton a publicat şi ea imagini cu rămăşiţele conacul ei de 8,4 milioane de dolari. Iar Jennifer Gray, cunoscută din filmul Dirty Dancing, a rămas şi ea fără casă. La fel şi fotomodelul Bella Hadid şi mama lui Beyonce.

Starurile care au fost ocolite de dezastru încearcă acum să ajute cum pot. Prințul Harry și Meghan Markle au deschis porțile conacului lor din Montecito pentru prietenii care au fost forțați să plece din calea focului. Actriţa Jamie Lee Curtis a donat un milion de dolari unui fond de ajutor pentru comunităţile afectate, iar actriţele Sharon Stone şi Halle Berry anunţă că îşi donează hainele celor care au pierdut totul în flăcări.

Trump a găsit un ţap ispăşitor

De vină pentru acest dezastru, pe lângă seceta generată de schimbările climatice, spun specialiştii este fenomenul "mountain wave", supranumit şi "vânturile diavolului". Este vorba de curenţi anormal de puternici care se formează în zonele montane şi se comportă asemenea unui val oceanic ce mătură totul în calea lui. Potrivit experţilor, aceste vânturi ar putea alimenta flăcările până săptămâna viitoare.

Joe Biden a anunţat un nou ajutor pentru lupta împotriva celui mai mare incendiu care a lovit vreodată Los Angeles. "Guvernul Federal va acoperi 100% din costuri pentru 180 de zile. Asta va include plata pentru îndepărtarea resturilor şi materialelor periculoase, adăposturi temporare, salarii pentru salvatori şi toate măsurile necesare pentru a proteja viaţa şi proprietatea".

Succesorul său, Donald Trump, a găsit deja un ţap ispăşitor - guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. "Unele dintre cele mai valoroase case din lume au fost distruse. tc 00:25 - 00:39 Dacă acei oameni pleacă, se pierde jumătate din baza de impozitare din California. Este o adevărată tragedie și este o greșeală a guvernatorului și a administaţiei. Nu au niciun pic de apă. Nu au apă în hidranți. Nu am mai văzut aşa ceva niciodată".

Bilanţul provizoriu este cumplit: 10 morţi, 10.000 de clădiri distruse şi zone celebre din cetatea filmului făcute scrum. Potrivit primelor estimări, pagubele provocate de cel mai distrugător incendiu din istoria Los Angelesului ar putea depăşi 60 de miliarde dolari.

