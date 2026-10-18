Șase persoane au fost condamnate la închisoare în China, după ce peste 200 de copii și angajați ai unei grădinițe din provincia Gansu au fost expuși la niveluri periculoase de plumb. Ancheta a arătat că personalul folosea vopsea necomestibilă pentru a îmbunătăți aspectul mâncării servite copiilor.

Închisoare pe viață pentru o directoare de grădiniță, după ce peste 200 de copii au fost intoxicați cu plumb - Shutterstock / Profimedia

Li Huifang, proprietara grădiniței Heshi Peixin din orașul Tianshui, a fost condamnată la închisoare pe viață pentru producerea și comercializarea de alimente toxice și nocive, potrivit presei de stat chineze, citate de BBC.

În iulie 2025, autoritățile au descoperit că 247 de copii și angajați ai instituției aveau niveluri anormal de ridicate de plumb în sânge, după ce mai mulți copii au început să se simtă rău.

Potrivit anchetatorilor, bucătarii grădiniței au folosit vopsea necomestibilă pentru a face preparatele mai atractive și pentru a atrage mai mulți copii. Produsul era etichetat clar ca fiind impropriu consumului alimentar.

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Chiftele, cârnați și prăjituri „condimentate” cu plumb

Investigațiile au arătat că prăjiturile cu curmale roșii și chiflele cu porumb și cârnați servite în grădiniță conțineau cantități extrem de mari de plumb.

Analizele au indicat concentrații de 1.052 mg/kg în prăjiturile cu curmale roșii și de 1.340 mg/kg în chiflele cu porumb și cârnați. Prin comparație, limita națională de siguranță alimentară din China este de 0,5 mg/kg.

Potrivit relatărilor din presa de stat, instanța a stabilit că cele patru persoane care lucrau în bucătărie au adăugat ingrediente toxice și nocive în alimente, la indicațiile directoarei Li Huifang și ale directoarei executive Zhi Jinglin.

Zhi Jinglin a fost condamnată la 15 ani de închisoare și amendată cu 300.000 de yuani. Celelalte patru persoane au primit pedepse cuprinse între șase și opt ani de închisoare.

În plus, instanța din Lanzhou a dispus confiscarea unor bunuri personale ale lui Li Huifang în valoare de 500.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 56.200 de lire sterline sau 74.700 de dolari, potrivit televiziunii de stat CCTV.

Tentativă de mușamalizare a cazului

Ancheta a fost declanșată după ce 235 de copii de la grădiniță au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru intoxicație cu plumb, în urma consumului alimentelor contaminate.

Ulterior, autoritățile au descoperit că zeci de oficiali provinciali și angajați din sistemul medical ar fi încercat să ascundă incidentul. Potrivit informațiilor publicate de presa de stat, aceștia ar fi modificat rezultatele analizelor de sânge și ar fi acceptat mită de la un investitor al grădiniței, potrivit Mediafax.

Cazul a determinat autoritățile chineze să introducă noi reguli naționale privind mesele servite în instituțiile de învățământ. Printre măsuri se numără testarea fiecărui lot nou de alimente și achiziționarea făinii, orezului și uleiului de gătit exclusiv prin puncte centralizate de aprovizionare.

Plumbul, un pericol major pentru sănătatea copiilor

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că expunerea la plumb este deosebit de periculoasă pentru copii, deoarece poate afecta grav dezvoltarea creierului și sistemul nervos central.

Intoxicația cu plumb poate avea consecințe de lungă durată asupra sănătății și dezvoltării cognitive, ceea ce face ca prevenirea contaminării alimentelor în școli și grădinițe să fie esențială.