"Incredibil. E scrisul de mână al bunicului meu". Un mesaj pus într-o sticlă aruncată în ocean a ajuns la destinatar după 55 de ani

O sticlă de sticlă aruncată în ocean în anul 1970 de la Hourtin, în Gironde, a fost găsită de un colecționar de obiecte antice din Morbihan. Sticla se afla în depozitul unei case din zonă. Colecționarul a citit mesajul scris pe o hârtie.

A aruncat sticla în timp ce se afla în serviciul militar la Hourtin

"Această sticlă a fost aruncată în mare la gura Girondei la 4 ianuarie 1970. Dacă va fi descoperită: scrie-le lui Michel, Jean-Pierre și Thierry Contré", era mesajul din sticlă. Colecționarul a publicat mesajul pe rețelele de socializare. În scurt timp, postarea a strâns mii de aprecieri venite de la oameni care s-au oferit să contribuie la descoperirea celor trei, potrivit Le Figaro.

Până la urmă, o persoană a trimis următorul mesaj. "Incredibil. Acesta este scrisul de mână al bunicului meu! Jacques Contré, care locuiește acum în Saint-Médard-en-Jalles. Și Thierry este tatăl meu. Îi sun astăzi să le spun!".

Persoana care a aruncat sticla se numește Jacques Contre, are 91 de ani și este fost ofițer al forțelor aeriene. El a aruncat sticla în timp ce se afla în serviciul militar la Hourtin. "Nici nu m-am mai gândit la asta. Au trecut atâția ani... Îmi amintesc că am aruncat sticla de pe feribot între Le Verdon-sur-Mer și Royan, pe estuarul Girondei, cu cei trei fii ai mei. Ne-am spus: vom vedea dacă ne răspunde cineva. Îmi amintesc că am aruncat mai multe sticle", a relatat fostul ofițer. Sticla va fi în curând returnată familiei Contre.

