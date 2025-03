Gala Premiilor Oscar 2025. "Anora", cel mai bun film. Adrien Brody - cel mai bun actor, Mickey Madison - cea mai bună actriţă. Lista câştigătorilor

Baker a câştigat pentru producţia, regia, scenariul şi montajul tragicomediei despre relaţia dintre o stripteuză şi moştenitorul unui oligarh rus. Obţinerea de către Baker a patru Oscaruri pentru acelaşi film este o performanţă care nu a mai fost realizată până acum în istoria premiilor.

Cei mai buni actori, în roluri principale

"Am salvat acest film la montaj. Regizorul acela nu ar trebui să mai lucreze niciodată", a glumit Baker pe scena Dolby, referindu-se, bineînţeles, la el, atunci când a câştigat la categoria Cel mai bun montaj. Regizorul filmului "Anora", Sean Baker, a devenit prima persoană care câştigă patru premii Oscar în acelaşi an pentru acelaşi film. Cineastul a făcut o pledoarie pentru vizionarea filmelor în cinematografe: "În timpul pandemiei, am pierdut 1.000 de ecrane în SUA. Şi continuăm să le pierdem în mod regulat. Dacă nu inversăm această tendinţă, vom pierde o parte vitală a culturii noastre. Acesta este strigătul meu de luptă".

Cea mai bună actriţă în rol principal a fost aleasă Mickey Madison pentru rolul din "Anora". Zoe Saldana a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar pentru rolul din "Emilia Pérez", menţionând că este "prima americancă de origine dominicană care acceptă un Oscar".

Cel mai bun actor în rol principal a fost ales Adrien Brody pentru interpretarea din "The Brutalist". El i-a învins pe Timothée Chalamet ("A Complete Unknown"), Colman Domingo ("Sing Sing"), Ralph Fiennes ("Conclave") şi Sebastian Stan ("The Apprentice") pentru statuetă.

Morgan Freeman, care a jucat alături de Gene Hackman în "Unforgiven" şi "Under Suspicion", i-a adus un omagiu marelui actor, înainte de segmentul In Memoriam. "Săptămâna aceasta, comunitatea noastră a pierdut un gigant. Şi eu am pierdut un prieten drag, Gene Hackman. Am avut plăcerea de a lucra alături de Gene la două filme, „Unforgiven” şi „Under Suspicion”. La fel ca toţi cei care au împărţit o scenă cu el, am aflat că era un interpret generos şi un om ale cărui daruri evidenţiau munca tuturor. Gene spunea mereu: 'Nu mă gândesc la moştenire. Sper doar ca oamenii să-şi amintească de mine ca de cineva care a încercat să facă o treabă bună'. Cred că vorbesc în numele tuturor când spun: "Gene, vei fi ţinut minte pentru asta şi pentru multe altele. Odihneşte-te în pace, prietenul meu!".

Lista completă a premiilor decernate la gala Oscar 2025

Cel mai bun film: "Anora"

Cea mai bună regie: Sean Baker ("Anora")

Cel mai bun actor în rol principal: Adrien Brody ("The Brutalist")

Cea mai bună actriţă în rol principal: Mikey Madison ("Anora")

Cel mai bun actor în rol secundar: Kieran Culkin ("A Real Pain")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Zoe Saldana ("Emilia Perez")

Cel mai bun lungmetraj internaţional: "I'm Still Here" (Brazilia)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Flow"

Cea mai bună scenografie: "Wicked"

Cel mai bun scenariu adaptat: "Conclave"

Cel mai bun scenariu original: "Anora"

Cea mai bună imagine: "The Brutalist"

Cel mai bun montaj: "Anora"

Cea mai bună coloană sonoră: "The Brutalist"

Cel mai bun cântec original: "El Mal" (interpretat de Zoe Saldana şi Karla Sofia Gascon pentru filmul "Emilia Perez")

Cel mai bun sunet: "Dune: Part Two"

Cele mai bune efecte vizuale: "Dune: Part Two"

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "The Substance"

Cele mai bune costume: "Wicked"

Cel mai bun scurtmetraj animat: "In the Shadow of the Cypress"

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "I'm Not a Robot"

Cel mai bun lungmetraj documentar: "No Other Land"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "The Only Girl in the Orchestra".

