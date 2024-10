Inovație foarte promițătoare: A fost inventată o pulbere care poate curăța aerul de CO2 „ca nimic altceva”

Cercetătorii de la Universitatea din California, Berkeley, au inventat un material sub formă de pulbere care are potențialul de a deveni un aliat important în lupta cu emisiile de dioxid de carbon. Doar 200 de grame din această pulbere gălbuie pot capta 20 de kilograme de CO2, cât absoarbe un copac într-un an.