Război al rachetelor în Orientul Mijlociu. 356 de oameni au murit şi peste 1.000 au fost răniţi în Liban după cel mai puternic atac al Israelului din ultimul an. Avioanele şi dronele au luat la ţintă locuinţele şi depozitele militanţilor Hezbollah, care au replicat cu zeci de proiectile lansate către ţara vecină. Israelul nu exclude o incursiune terestră peste graniţă, în timp ce experţii ONU vorbesc de "o catastrofă iminentă" în Orientul Mijlociu.

UPDATE: Potrivit ministrului Sănătăţii din Liban, citat de BBC, numărul victimelor a crescut la 356. Dintre acestea, 42 sunt femei, iar 24 sunt copii. Numărul răniţilor este de 1.246.

Încă din zorii zilei, o ploaie de rachete s-a abătut asupra localităţilor din sudul Libanului. Cartiere întregi au fost pulverizate. Peste 300 de ţinte au fost nimicite în bombardamente, iar panica s-a instalat rapid. Mii de oameni s-au urcat în maşini şi au fugit din calea exploziilor. Înainte de atacuri, 60.000 de libanezi, inclusiv din capitala Beirut, au primit telefoane şi mesaje de alertă din Israel.

Armata israeliană nu exclude posibilitatea unei operaţiuni terestre în Liban

"Locuitori ai satelor libaneze: raidurile vor începe în scurt timp, evacuaţi imediat casele aflate în apropierea locurilor în care sunt ascunse armele Hezbollah! Hezbollah vă minte şi vă sacrifică", a declarat Avichay Adraee, purtător de cuvânt armata israeliană. În replică, rachete din Liban au lovit nordul Israelului, chiar lângă o autostradă. Preventiv, spitalele din nordul Israelului şi-au mutat activitatea în buncăre. Populaţia a fost atenţionată. "Urmează zile în care publicul va trebui să dea dovadă de calm, disciplină și supunere deplină față de indicaţiile Comandamentului Frontului Intern", a declarat Yoav Gallant, ministrul israelian al Apărării.

Cele trei zile de atacuri arată că Israel şi Hezbollah sunt la un pas de un război total. Armata israeliană nu exclude posibilitatea unei operaţiuni terestre în Liban. "Avem planurile făcute, le-am prezentat la nivel politic. Repet: vom face tot ce este necesar pentru ca locuitorii din zonele de nord să se întoarcă în siguranţă la casele lor", a declarat Daniel Hagari, purtător de cuvânt armata israeliană. Specialiştii cre că un război cu Hezbollah va fi mult mai dificil pentru Israel decât cel cu Hamas.

Gruparea teroristă libaneză are un nucleu dur de 25.000 de luptători. Numărul total al membrilor se apropie de 100.000. Finanţată de Iran, Hezbollah are în arsenal rachete care pot lovi ţinte aflate la 500 de kilometri. Întregul teritoriu israelian este ameninţat de proiectilele Scud şi Fateh. Pe de altă parte, armata israeliană are un front deschis şi în Gaza. Iar în Cisiordania, postul qatarez Al-Jazeera a fost închis cu forţa de militarii isralieni. Jurnaliştii au rămas fără microfoane chiar în timpul ce transmiteau în direct. Incidentul vine după ce Al-Jazeera a fost interzis total în Israel.

