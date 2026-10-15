Imaginile zilei vin din Turcia, unde staţiile de metrou şi pasajele subterane din Istanbul au fost inundate. Circulaţia a fost îngreunată ore întregi. Pe unele străzi, viiturile au luat pe sus mașinile, iar în autobuze, pasagerii s-au urcat pe scaune pentru a se feri de apa care continua să crească. Fenomenele meteo au provocat și două tragedii. Un băiat de 14 ani a murit electrocutat după ce a pășit într-o baltă, iar o femeie a decedat după ce a alunecat şi căzut pe trotuar. Autoritățile au deschis anchete pentru a stabili circumstanțele în care s-au produs incidentele.

Istanbul, devastat de ape. Mașini luate de viituri și case distruse de inundații. Două persoane au murit - Profimedia Images

Ploile torențiale au provocat miercuri inundații în mai multe zone din Istanbul, determinând autoritățile să închidă școlile, să acorde liber unor angajați din sectorul public și să le recomande locuitorilor să rămână acasă.

Presa locală a relatat că ploile abundente au inundat locuințe și spații comerciale, precum și străzi și pasaje subterane, blocând mașini și provocând haos în trafic în orașul cu aproximativ 16 milioane de locuitori.

Într-unul dintre districte, mai mulți trecători au salvat o femeie care era luată de apele revărsate pe o stradă, potrivit imaginilor difuzate de postul de televiziune NTV. Pompierii au salvat o altă persoană care rămăsese blocată într-un subsol inundat, potrivit aceleiași surse.

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Alte imagini au surprins mai multe mașini parcate luate de ape într-un alt cartier.

Autoritățile le-au recomandat locuitorilor să rămână acasă dacă deplasările nu sunt absolut necesare, iar persoanelor care locuiesc în apartamente situate la subsol să își petreacă noaptea în altă parte.