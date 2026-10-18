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JD Vance spune că imigraţia este principalul motiv pentru haosul din Franţa

- Profimedia
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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.10.2026, 10:13 | Modificat la 18.10.2026, 10:16

Vicepreşedintele american JD Vance a susţinut sâmbătă că imigraţia este responsabilă pentru violenţele care au izbucnit în cursul protestelor din Franţa şi a acuzat opoziţia democrată că doreşte acelaşi "viitor" pentru Statele Unite, relatează AFP şi dpa.

"Progresiştii occidentali au importat Lumea a Treia în Franţa şi în alte ţări, în numele diversităţii şi al compasiunii. Au ignorat chestiuni fundamentale legate de asimilare şi compatibilitate. Li s-a spus că se va ajunge aici, dar nu au ascultat", a scris Vance pe platforma X.

"Mă rog ca Franţa - o ţară frumoasă, cu o populaţie minunată - să pună capăt acestei nebunii înainte ca şi alte monumente să ardă", a adăugat republicanul, comentând pe marginea unei înregistrări video în care apare primăria din Limoges în flăcări.

JD Vance, considerat un potenţial candidat pentru alegerile prezidenţiale din 2028, a făcut o paralelă cu alegerile legislative parţiale care vor avea loc pe 3 noiembrie în SUA, scrutin care, în prezent, nu se anunţă a fi favorabil Partidului Republican.

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"Sper că americanii sunt atenţi. Acesta este viitorul pe care legiuitorii democraţi îl doresc pentru ţara noastră", a mai subliniat vicepreşedintele.

Politicianul conservator în vârstă de 42 de ani, care reprezintă aripa cea mai naţionalistă a Partidului Republican, critică frecvent politicile privind imigraţia din Europa, pe care le consideră prea permisive.

Mihai Iorga
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