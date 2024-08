JD Vance, vicepreşedintele ales de Trump, vrea să desfiinţeze giganţii din tech. Prima ţintă, Google: "O firmă prea mare şi prea puternică"

Alegeri SUA 2024 . Partenerul de cursă al lui Donald Trump, J.D. Vance anunţă într-un interviu acordat Financial Times că vrea să "desfiinţeze" unii dintre giganţii mondiali ai tehnologiei, în contextul în care Donald Trump şi susţinătorii săi au relaţii agitate cu unele personaje imporante din Silicon Valley.

"Multe întreprinderi mari ar trebui să fie desfiinţate pentru a promova inovaţia", spune fostul senator din Ohio şi ţinteşte în mod special Google. Firma înfiinţată în 1998 de către Larry Page şi Sergey Brin este "mult prea mare, mult prea puternică", consideră el. "Vom vedea ce va fi în 2025", a declarat JD Vance, sugerând că astfel de corporaţii ar putea să fie reglementate în cazul în care Donald Trump o învinge pe Kamala Harris în alegerile prezidenţiale din noiembrie.

Reglare de conturi

Partenerul de cursă al lui Trump, care ar urma să-i devină vicepreşedinte în cazul unei victorii, se apropie astfel unei linii promovate de Lina Kahn, o juristă numită de către preşedintele Joe Biden la conducerea Federal Trade Commission (FTC), "jandarmul american" al concurenţei. Cunoscută ca o adeversară a giganţilor mondiali ai tehnologiei, ea denunţă neîncetat poziţia dominantă a acestora şi i-a ameninţat cu desfiinţarea. Lupta sa împotriva practicilor anticoncurenţiale ale giganţilor digitali pare că a dat roade. La începutul lui august, Google a fost găsit vinovat de un judecător de la Washington de de practici anticoncurenţiale cu privire la motorul de căutare prin contracte care-l impun drept software implicit pe dipozitive, o hotărâre împotriva căreia urmează să facă apel.

The New York Times scrie că această condamnare ar putea conduce inclusiv la o despărţire a sistemului de exploatare mobil Android de restul activităţilor întreprinderii. Donald Trump a atacat Google la începutul lui august din cauza unei pretinse "cenzuri" pe motorul de căutare după tentativa de asasinare care l-a vizat. Trump are relaţii mai mult decât agitate şi cu Mark Zuckerberg, celebrul CEO al Facebook.

Potrivit Politico, candidatul republican se pregăteşte să-l atace în cartea sa, "Save America", care urmează să apară în Statele Unite pe 3 septembrie. Donald Trump se consideră victima unui complot orchestrat de Mark Zuckerberg, pe care-l condideră vinovat de pretinsa "fraudă electorală" care ar fi condus la înfrângerea sa în 2020, din cauză că miliardarul californian a contribuit, prin donaţii, la finaţarea infrastructurilor electorale americane. Voinţa de a relementa sau de a "desfiinţa" evocată de tabăra lui Trump sunt, astfel, de luat cu atenţia, în contextul în care fostul magnat imobiliar are susţinători cu greutate în Silicon Valley.

J.D. Vance a lucrat timp de cinci ani în California, mai întâi ca conducător al unui start-up în domeniul biotehnologiei, iar apoi ca investitor de capital în diverse fonduri. El a permis o consolidare a influenţei lui Trump în această zonă în mod tradiţional democrată. În afară de suţinerea lui Elon Musk, patronul Tesla şi X, Donald Trump este simpatizxat de către David Markus, un fost preşedinte al Paypal, fraţii Winklewoss, antreprenori în criptomonede şi de investitorii în capital de risc Marc Andreessen, Ben Horowitz sau David Saks. Rămâne astfel de văzut cum şi-ar concilia, în cazul în care va fi ales, aceste noi susţineri cu dorinţa de a redesena perisajul tehnologiei americane.

