Dacă vreţi să aflaţi secretul unei vieţi lungi, poate ar trebui să luaţi lecţii de la Jonathan! Nu, nu e vreun guru al longevităţii, ci o ţestoasă de aproape 200 de ani, care a prins şi vremuri fără internet, fără telefoane inteligente şi fără grija facturilor online!

Cercetătorii i-au analizat ADN-ul şi au descoperit indicii interesante despre felul în care organismul lui repară deteriorările şi îşi menţine celulele în formă.

Mai ales mitocondriile, un fel de baterii ale celulelor, par să funcţioneze ca la animale mult mai tinere. Oamenii de ştiință speră că vor înţelege mai bine cum îmbătrânim, dar deocamdată nu există o reţetă magică pentru viaţa lungă. Jonathan trăieşte pe insula Sfânta Elena şi, la 194 de ani, a trecut deja prin destule.

Iar când au apărut zvonuri că ar fi murit, guvernatorul l-a verificat personal. L-a găsit dormind sub un copac.

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Un lucru este cert: Jonathan ştie ceva ce noi încă învăţăm: nu te grăbi nicăieri. Pentru că viaţa e lungă… mai ales dacă eşti ţestoasă!