Jude Law îl va interpreta pe Vladimir Putin în filmul "Vrăjitorul de la Kremlin" al lui Olivier Assayas

Jude Law îl va interpreta pe Vladimir Putin în filmul The Wizzard of Kremlin al lui Olivier Assayas - Getty Images

"Nu am început cu adevărat să lucrez la el încă. Sau, mai degrabă, am făcut-o, dar în acest moment mă simt de parcă am un Everest de escaladat, iar eu sunt la poalele muntelui gândindu-mă: "Doamne, ce am spus (când am acceptat)?", a declarat actorul în vârstă de 52 de ani pentru Deadline. "Aşa mă simt adesea când spun da (unui rol)", a continuat el. "Obişnuiam să mă gândesc: Doamne, cum o să fac asta? Dar depinde de mine să găsesc răspunsul".

"Vrăjitorul de la Kremlin", un roman francez de succes care încearcă să-l explice pe Putin

Cartea "Le Mage du Kremlin" sau "Vrăjitorul de la Kremlin", al lui Giuliano da Empoli, publicată în 2022, s-a vândut în peste 430.000 de exemplare şi a captivat Franţa. A câştigat Grand Prix du roman al Academiei Franceze şi a fost în finala Goncourt. Personajul principal al cărţii, Vadim Baranov, este ficţional, dar împărtășește multe trăsături comune cu politicianul rus Vladislav Surkov, numit de The New York Times una dintre "cele mai interesante figuri" ale Rusiei.

Cartea povestește o întâlnire ficţională a autorului cu enigmaticul Vadim Baranov, un artist, realizator de reality-show-uri, devenit eminența cenuşie a lui Vladimir Putin, supranumit "Ţarul". Baranov povestește momente din tinerețea sa, viața din Rusia anilor 1990, contribuția la ascensiunea politică a "Țarului" din 1999 și experiența sa la putere, tema centrală a cărții. "Există două lucruri pe care rușii le cer de la stat: ordine internă și putere externă", spune la un moment dat Baranov în carte.

Publicată la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, romanul a devenit un fel de ghid popular pentru înțelegerea motivelor din spatele lui Putin și l-a transformat pe Giuliano da Empoli într-un "Kremlinolog" căutat de politicieni şi presă pentru a analiza evoluția războiului. Romanul îi face un portret plăcut lui Vladimir Putin, potrivit criticilor, stârnind la vremea respectivă îngrijorarea că ar putea influența politica ţării față de războiul din Ucraina.

Cine va juca în film

"Rusia, la începutul anilor 1990, în urma prăbuşirii URSS. Într-o lume nouă care promite libertate, dar flirtează cu haosul, un tânăr artist devenit producător de televiziune, Vadim Baranov, devine, împotriva tuturor probabilităţilor, consilierul (de imagine) al unui membru promiţător al FSB (fostul KGB), Vladimir Putin", aşa arată un sinopsis al adaptării lui Olivier Assayas, publicat pe Allociné.

Proiectul lungmetrajului a fost dezvăluit de Variety în luna mai a anului trecut. Publicaţia americană a relatat că Jude Law va juca alături de actriţa premiată cu Oscar Alicia Vikander ("Danish Girl", "Tomb Raider"), de Paul Dano ("The Fabelmans"), Zach Galifianakis ("Very Bad Trip") şi Tom Sturridge ("Good Morning England"). Jeffrey Wright ("The Batman") face, de asemenea, parte din distribuţie. La momentul respectiv, nu au fost făcute publice informaţii cu privire la rolurile pe care le vor interpreta. Olivier Assayas a co-scris scenariul "The Wizard of the Kremlin" împreună cu Emmanuel Carrère.

