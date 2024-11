Julien Arnold a murit pe scenă, în timpul spectacolului de teatru "A Christmas Carol". Actorul avea 60 de ani

Julien Arnold avea 60 de ani - Go Fund Me

Incidentul s-a întâmplat subit duminică, în timpul unei reprezentații a piesei "A Christmas Carol" la Citadel Theatre din Edmonton, Alberta, Canada. Potrivit autorităților locale, actorul s-a prăbușit pe scenă în urma unei urgențe medicale, iar eforturile paramedicilor de a-l resuscita au fost fără succes. Cauza exactă a decesului nu a fost încă aflată.

Julien Arnold a murit la 60 de ani

Arnold, care avea 60 de ani, interpreta rolurile lui Marley și Mr. Fezziwig în spectacolul amintit. Citadel Theatre a anunțat vestea tragică printr-un comunicat, în care l-a descris drept un "artist talentat" și un "prieten drag al comunității teatrale din Edmonton".

Originar din Edmonton, Canada, Julien Arnold era absolvent al Universității din Alberta, unde a obținut o licență în arte în 1989 și un masterat în regie în 2006. De-a lungul carierei sale, a jucat în numeroase producții, inclusiv "The Wizard of Oz", "Beauty and the Beast" și "A Midsummer Night’s Dream".

Arnold a fost, de asemenea, membru fondator al Free Will Players, o companie de teatru care organizează anual Freewill Shakespeare Festival în Edmonton, relatează Mediafax. Spectacolele rămase din "A Christmas Carol" vor fi dedicate actorului.

