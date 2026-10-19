Spectacol seducător la Los Angeles! O celebră casă de modă americană şi-a prezentat noua colecţie de lenjerie intima cu modele impresionante şi fotomodele strălucitoare. Kylie Jenner a etalat un sutien-bijuteri în valoare de 50 de milioane de dolari. Tot în Oraşul Îngerilor, Jennifer Lopez a făcut furori cu o rochie elegantă creată de un designer din România.

Cele mai strălucitoare nume din industria modei au defilat la prezentarea care a avut temă trecerea anotimpurilor. Detalii sofisticate au fascinat - de la aripi gigantice lucrate manual până la ținute de basm împodobite cu flori şi fulgi de zăpadă.

Peste 4.000 de diamante naturale și un diamant galben rar de peste 75 de carate

În momentul culminant, Kylie Jenner a etalat pe podium celebrul Fantasy Bra, o bijuterie unicat de aproape două kilograme, împodobită cu peste 4.000 de diamante naturale și un diamant galben rar de peste 75 de carate.

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Nu a fost singura divă care a făcut senzaţie la Los Angeles. Jennifer Lopez a apărut într-o rochie neagră, fără bretele, semnată de românca Lucia Maria Hohan. Nume mari de la Hollywood, Nicole Kidman, Beyonce şi Rihanna, au purtat creaţiile ei de-a lungul vremii.