Lista turneelor din 2025. Când încep și ce artiști ajung și în Europa

Vor lipsi cu desăvârşire câteva staruri de pe scenă în 2025, cum ar fi Taylor Swift, care şi-a încheiat în decembrie turneul record "Eras", după aproape doi ani, în care a susţinut 152 de spectacole sold-out în 22 de ţări.

Turneele de concerte nu reprezintă doar o oportunitate pentru artişti de a-şi promova cel mai recent album sau de a-şi evidenţia întregul catalog muzical, ci şi o ocazie pentru fanii lor de a-şi sărbători artiştii preferaţi. The Hollywood Reporter a realizat o listă cu unele dintre cele mai aşteptate turnee care vor avea loc în 2025.

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (septembrie 2024 - iulie 2025)

Cântăreaţa şi compozitoarea Billie Eilish a pornit în al şaptelea turneu de concerte în 2024, pentru promovarea celui de-al treilea album de studio, "Hit Me Hard and Soft". Turneul continuă în 2025.

Coldplay - Music of the Spheres World Tour (martie 2022 - septembrie 2025)

Membrii trupei Coldplay îşi continuă călătoriile pe tot globul pentru cel de-al optulea turneu în sprijinul celui de-al nouălea album de studio al trupei, "Music of the Spheres". Ei vor susţine spectacole în America de Nord, Asia, Europa şi Noua Zeelandă în 2025.

Kendrick Lamar & SZA - Grand National Tour (din aprilie până în iunie 2025)

Kendrick Lamar şi SZA pornesc la drum în primăvară şi vară, concertând pe 19 stadioane din America de Nord. Lamar şi-a lansat noul album, "GNX", în noiembrie, iar SZA este prezentă pe două piese: "Luther" şi "Gloria".

Katy Perry - The Lifetimes Tour (iunie 2025)

Katy Perry a revenit la muzică după o pauză de patru ani cu cel de-al şaptelea album de studio, intitulat "143", în septembrie 2024. Turneul începe în Australia în iunie 2025, cu mai multe date care vor fi anunţate în curând.

Ed Sheeran +-=÷× (Mathematics) (aprilie 2022 - septembrie 2025)

Ed Sheeran îşi continuă călătoria prin lume pentru al patrulea său turneu de concerte, care se bazează pe toate albumele sale, inclusiv "Plus" (2011), "Multiply" (2014), "Divide" (2017), "Equals" (2021) şi "Subtract" (2023). El va face opriri în întreaga Europă.

Zayn Malik - Stairway to the Sky (noiembrie 2024 - februarie 2025)

Zayn Malik şi-a anunţat turneul "Stairway to the Sky" la "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", care va susţine cel de-al patrulea album de studio, "Room Under the Stairs", lansat în 2024. Etapa din SUA a turneului urma să înceapă în octombrie, dar a fost amânată în urma decesului lui Liam Payne, colegul său din trupa One Direction. El a concertat în Europa în noiembrie şi decembrie, înainte de a da startul etapei nord-americane în ianuarie.

Sabrina Carpenter - Short n' Sweet Tour (septembrie 2024 - martie 2025)

Sabrina Carpenter pleacă în primul său turneu pe stadioane, "Short n' Sweet Tour", pentru a promova cel de-al şaselea album de studio cu acelaşi nume. Ea face opriri în America de Nord şi Europa.

Usher - Turneul Past Present Future (martie - mai 2025)

Usher se îndreaptă spre Europa în 2025 cu turneul "Past Present Future". Cântăreţul şi-a început turneul în Statele Unite în 2024, după ce a reprogramat primele trei spectacole din cauza unei accidentări la gât. El va cânta în Londra, Paris, Amsterdam şi Berlin în noul an.

Gracie Abrams - The Secret of Us Tour (septembrie 2024 - mai 2025)

Gracie Abrams concertează în întreaga lume în cadrul turneului "The Secret of Us Tour", în sprijinul celui de-al doilea album al său, "The Secret of Us", care a apărut în iunie 2024. Artista concertează în America de Nord, Europa, Australia şi Noua Zeelandă.

Billy Joel - 2025 Tour (ianuarie - iunie 2025)

Billy Joel va concerta pe mai multe stadioane din Statele Unite, alături de colegii săi legendari Stevie Nicks şi Sting în unele oraşe. Printre acestea se numără Charlotte, Indianapolis, Syracuse, Salt Lake City şi Detroit.

Olivia Rodrigo - Turneul mondial Guts (martie - iulie 2025)

Olivia Rodrigo îşi continuă cel mai recent turneu pentru cel de-al doilea album de studio, "Guts", în 2025. Ea va susţine concerte în America Latină şi Europa.

Post Malone - Big Ass Stadium Tour (din aprilie până în iulie 2025)

Post Malone traversează America de Nord împreună cu Jelly Roll şi Sierra Ferrell în noul său turneu, care va promova al şaselea album al său, "F-1 Trillion", cu tematică country.

Pitbull - Party After Dark Tour (19-25 februarie 2025)

Pitbull se îndreaptă spre Europa în 2025 cu Party After Dark Tour, avându-l ca invitat special pe Lil Jon. El va concerta în Londra, Paris şi Amsterdam înainte de a încheia la Lanxess Arena din Köln. Apoi, va susţine show-uri în Las Vegas pentru rezidenţa sa Vegas After Dark la Fontainebleau.

Bruce Springsteen - 2025 World Tour (mai - iulie 2025)

Bruce Springsteen îşi continuă turneul mondial în noul an împreună cu E Street Band, susţinând spectacole în Europa. Springsteen a amânat anterior toate datele turneului din 2023, pe măsură ce se recupera în urma diagnosticului de ulcer peptic.

Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (februarie - iunie 2025)

Shakira va cânta şi va dansa în America de Nord, după ce a concertat în America Latină la începutul anului.

Lionel Ritchie - Turneul Say Hello to the Hits (mai - august 2025)

După rezidenţa sa din Las Vegas la Encore Theater de la Wynn, Lionel Richie va porni într-un turneu prin Europa.

Metallica - M72 World Tour (din aprilie până în noiembrie 2025)

Metallica, formată din James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett şi Robert Trujillo, îşi va prelungi turneul mondial "M72" într-un al treilea an, susţinând 21 de concerte în America de Nord. De asemenea, grupul va reveni în Australia şi Noua Zeelandă mai târziu în cursul anului.

Shania Twain - Turneul de vară 2025 (iulie - august 2025)

După ultimele spectacole ale rezidenţei sale din Las Vegas, "Shania Twain: Come On Over", la începutul anului 2025, cântăreaţa va concerta prin America de Nord.

Tyler, the Crator - Chromakopia: The World Tour (februarie - septembrie 2025)

Tyler, the Creator susţine turneu pentru a promova al optulea album de studio, "Chromakopia". Rapperul va face opriri în America de Nord, Europa, Australia şi Noua Zeelandă. La anumite date vor fi prezenţi şi invitaţii speciali Lil Yachty şi Paris Texas.

Justin Timberlake - The Forget Tomorrow World Tour (din ianuarie până în iulie 2025)

Justin Timberlake îşi continuă cel de-al şaptelea turneu de concerte în 2025, făcând mai multe opriri în America de Nord, precum şi în America de Sud şi Europa, înainte de a încheia în iulie. Turneul promovează al şaselea album de studio, "Everything I Thought It Was".

Lenny Kravitz - Blue Electric Light Tour (februarie - aprilie 2025)

Lenny Kravitz îşi continuă în nou an turneul "Blue Electric Light" în Europa, marcând lansarea celui de-al 12-lea album de studio, "Blue Electric Light", care a apărut în mai 2024.

Mary J. Blige - Turneul For My Fans (ianuarie - iulie 2025)

Mary J. Blige va traversa America de Nord şi Europa în 2025, susţinând concerte în cadrul "For My Fans Tour", ce susţine al 15-lea album de studio al său, "Gratitude", care a fost lansat în noiembrie. Ne-Yo şi Mario vor fi, de asemenea, în deschiderea concertelor din America de Nord.

Cyndi Lauper - Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour (februarie - aprilie 2025)

În timp ce Cyndi Lauper îşi plănuieşte retragerea de pe scenă, ea va concerta în Europa, Australia şi Asia pentru ultimul său turneu. Show-urile sunt programate după cele de adio din America de Nord din 2024.

Dua Lipa - Turneul Radical Optimism (martie - octombrie 2025)

Dua Lipa va pleca în turneu pentru a-şi susţine cel mai recent album, "Radical Optimism". Cântăreaţa va concerta pentru publicul din America de Nord, Europa, Australia şi Noua Zeelandă.

Green Day - The Saviors Tour (ianuarie - iunie 2025)

Green Day va susţine concerte în Europa, Australia, Asia şi Africa. Trupa - formată din Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt şi Tré Cool - va cânta pentru a promova cel de-al 14-lea album al său, "Saviors".

Twenty One Pilots - The Clancy World Tour (din ianuarie până în iunie 2025)

Twenty One Pilots, ai cărui membri sunt Tyler Joseph şi Josh Dun, îşi continuă Clancy World Tour în 2025, concertând pentru publicul din America Latină şi Europa. Turneul promovează albumul "Clancy".

