Liz Hatton, tânăra fotografă care a inspirat-o pe Kate Middleton a murit de cancer. Familia credea iniţial că suferă de anorexie: "Pur şi simplu nu avea sens"

Liz Hatton, pasionată de fotografie, a dezvoltat o formă de cancer (tumoră desmoplastică cu celule rotunde mici ) atât de rară încât doar 12 cazuri sunt diagnosticate în Anglia pe an şi nu există încă un tratament standard în lupta cu boala. Tânăra, a cărei poveste a devenit virală în urmă cu un an şi a emoţionat o lume întreagă, după o întâlnire emoţionantă cu Prinţesa de Wales, şi-a dat ultima suflare.

Potrivit familiei, Liz a murit ieri dimineaţă, înconjurată de familie, la casa ei din Harrogate, la mai puţin de un an de la diagnosticul crunt.

De la anorexie la cancer extrem de rar

Tumora desmoplastică cu celule mici este o formă incredibil de rară de cancer care se dezvoltă în țesutul conjunctiv, mușchi, grăsimi, nervi și vasele de sânge care înconjoară organele din abdomen și pelvis. Simptomele acestui tip de cancer variază foarte mult, în funcție de locul exact în care apare tumora în țesutul conjunctiv și de cât de repede crește.

În cazul lui Liz, primele semne au fost oarecum inofensive: o simplă durere de umăr în toamna anului 2023, pe care ea a pus-o pe seama transportului zilnic cu o geantă grea pe umăr. Când a început să se simtă constant balonată şi să aibă dureri, mama ei Vicky Robayna, profesoară de specialitate în autism, a început să se îngrijoreze. În aceeaşi perioada, tânăra a început să piardă din greutate, motiv pentru care, cu o aparentă problemă digestivă, se temea că fiica ei ar putea avea o tulburare de alimentație.

„Mă îngrijora gândul că poate are anorexie, să fiu sinceră ea slăbise atât de mult în timpul verii şi era anxioasă şi dorea să aibă succes la studii şi era foarte preocupată, încât m-am gândit că nu reuşeşte să se îngraşe”, îşi aminteşte ea.

Liz, în vârstă de 16 ani la acea vreme, făcuse deja o programare la medicul de familie pentru începutul naului următor, dar probleme de sănătate au escaladat cu o viteză neaşteptată. Balonarea a devenit o umflătură vizibilă în abdomen, urmată de dureri cumplite pe care Liz le atribuise iniţial menstruaţiei.

„Pur şi simplu nu avea sens”, povestea tânăra. „Probabil de la menstruaţie, nu? Aşa mă gândeam, nu dormeam toată noaptea”.

A mers la spital, unde medicii i-au spus că ar putea avea un chist ovarian, o afecţiune relativ comună care poate fi dureroasă, dar care de obicei se rezolvă de la sine, fără tratament. Medicii au sfătuit-o apoi să-și contacteze medicul de familie pentru a programa câteva analize. A doua zi însă, durerea a devenit insuportabilă, nevoită fiind să ajungă la Urgenţe. La miezul nopţii, după o serie întreagă de analize, a ieşit la iveală adevărata gravitate a stării de sănătate a fetei.

15% şanse de supravieţuire timp de 5 ani

Medicii au spus familiei că aproximativ 85% dintre pacienţii tineri cu cancer supravieţuiesc bolii timp de cinci ani sau mai mult. Apoi, trei zile mai târziu, analize suplimentare au arătat că boala lui Liz era o tumoare desmoplastică cu celule rotunde mici incredibil de rară și că avea şanse de 15% să supravieţuiască cinci ani. Din contră, prognosticul ei era între şase luni şi trei ani.

„Chiar și la 15%, am spus că „nu a fost niciodată bolnavă de școală, are un sistem imunitar uimitor, are șanse mari”, îşi aminteşte Vicky despre acea perioadă.

Au urmat 10 sesiuni de chimioterapie şi aproximativ 50 de pastile pe zi, înainte ca Liz să ia decizia de a opri tratamentul în septembrie. Nu voia să mai treacă prin chinurile bolii încercând să lupte cu ea, dat fiind faptul că tratamentul nu avea succes în cazul ei. A decis în schimb să-și petreacă timpul rămas cu familia explicând că a vrut „să se bucure de timpul care mi-a mai rămas, în loc să-l petrec blocată în spital și să se simtă și mai îngrozitor și mai bolnavă cu efecte secundare”.

Şi-a făcut o listă cu toate dorinţele pe care îşi doreşte să le îndeplinească în ultimele luni din viaţă, dorinţe care au ajuns în cele din urmă şi la palatul regal. Astfel, Liz a fost invitată la Castelul Windsor pentru a fotografia o investitură pe care o ținea William și, spre surprinderea ei, a fost invitată să bea un ceai cu cuplul după aceea.

Kate, care a trecut prin propria călătorie împotriva cancerului în acest an, a fost fotografiată oferindu-i tinerei o îmbrățișare emoționantă, deși cele două nu au discutat despre experienţele lor, ci s-au concentrat pe dragostea lor comună pentru fotografie.

Ca urmare a întâlnirii, adolescenta a fost inundată de oferte din partea oamenilor cu inimă mare și a reușit să-și completeze aproape toată lista de dorinţe, inclusiv să fotografieze o premieră a unui film la Londra, să țină propria expoziție și multe altele.

Familia a început acum o pagină de strângeri de fonduri spunând că își doresc să finanţeze cercetarea tumorii desmoplastice cu celule rotunde mici în memoria lui Liz. În ciuda durerii inimaginabile de a o pierde, ei spun că se bucură că îi pot duce amintirea mai departe.

„Iubita noastră Liz a murit la primele ore ale dimineţii. A rămas fermă până la final. Chiar şi ieri îmi spunea că ar fi mai bine să aranjez lucrurile cu asistentele, ca să poată ea să facă mai multe în timpul rămas. A plecat dintre noi în preajma tuturor celor care au iubit-o, cei care au şi fost alături de ea la ultima expoziţie de artă – săptămâna trecută. Nu aş putea să fiu mai mândră de ea. A înfruntat fiecare zi cu un curaj incredibil. Nu aș putea fi mai mândră de ea. Ea a înfruntat fiecare zi cu un curaj incredibil. Și acum este rândul nostru să o facem mândră. Nu i-a fost niciodată frică să moară, dar îi era groază să-l lase în urmă pe fratele ei, iar noi îi vom oferi viaţa pe care ea şi-a dorit-o pentru el. Este treaba noastră să-i facem suferinţa mai puţin grea”, a concluzionat mama ei, potrivit Daily Mail.

Kate Middleton, mesaj de condoleanţe pentru Liz Hatton

Kate, împreună cu Prințul William, au transmis un mesaj de condoleanţe familiei lui Liz, după aflarea veştii.

"Regretăm să auzim că Liz Hatton a murit. A fost o onoare să întâlnim o tânără atât de curajoasă şi modestă. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de părinții lui Liz, Vicky și Aaron, și de fratele ei Mateo, în acest moment neînchipuit de dificil”, a transmis familia regală.

