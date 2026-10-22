Macron interzice protestele "ilegitime". Sâmbătă se anunţă manifestaţii de stradă uriaşe

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că protestele "ilegitime" vor fi interzise în zilele următoare, în timp ce celor ale grupurilor organizate precum sindicatele li se vor oferi trasee alternative pentru marşuri pentru a proteja afacerile, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Macron a făcut o declaraţie în acest sens după o întâlnire cu responsabili din serviciile de informaţii şi cu principalii miniştri ai cabinetului premierului Sebastien Lecornu. El a spus că "grupuri de răzvrătiţi" de extrema stângă, precum şi vandali au fost în spatele violenţelor şi a jafurilor de sâmbăta trecută. În acelaşi timp, autorităţile franceze au anunţat anterior că forţele de securitate care vor fi desfăşurate pentru ziua de mobilizare socială de sâmbătă vor fi majorate cu 20% comparativ cu 17 octombrie, în timp ce unele oraşe încep să anunţe sau să ia în considerare restricţii privind manifestaţiile pentru a preveni noi tulburări, potrivit EFE.

Mai multe oraşe au adoptat restricţii privind protestele

În declaraţii pentru postul BMFTV, ministrul delegat al internelor, Jean-Didier Berger, a informat despre creşterea cu 20% a efectivelor pentru sâmbătă şi a precizat că dispozitivul va include întăriri militare ale forţei Sentinelle - unităţi de elită ale poliţiei şi jandarmeriei - elicoptere şi vehicule blindate. Autorităţile au anulat concediile şi au chemat în serviciu personalul care intenţiona să-şi ia concediu pentru a consolida măsurile de securitate, a explicat Berger, care a afirmat că Franţa menţine un nivel maxim de alertă în urma tulburărilor, distrugerilor şi jafurilor de sâmbăta trecută, care au vizat clădiri publice, instituţii bancare şi magazine.

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Militarii se vor ocupa în principal de protejarea clădirilor publice, cum ar fi Adunarea Naţională, Senatul şi sediul Guvernului, precum şi a locurilor turistice din Paris, printre care şi Champs-Elysees, pentru a elibera poliţiştii pentru alte sarcini. Dispozitivul va include unităţi de elită ale Poliţiei Naţionale şi ale Jandarmeriei, precum RAID şi BRI, care depind de prima, şi GIGN, care face parte din cea de-a doua.

De altfel, guvernul francez şi-a anunţat miercuri intenţia de a interzice manifestaţiile care ar putea provoca tulburări ale ordinii publice. Mai multe oraşe au adoptat restricţii privind protestele, printre care şi Lyon, unde autorităţile au anunţat joi că au impus interdicţii pentru a preveni noi incidente, precum incendierea de sâmbăta trecută a biroului de turism al oraşului.

Confruntările, actele de vandalism şi jafurile înregistrate pe 17 octombrie la Paris, Lyon, Marsilia, Bordeaux şi în multe alte oraşe au avut loc în afara mobilizărilor împotriva creşterii costului vieţii, care au reunit 550.000 de persoane în toată ţara, potrivit cifrelor oficiale. Prefectura Poliţiei din Paris a interzis deja adunările şi demonstraţiile joi, până la ora locală 20:00 (18:00 GMT), în mai multe zone ale capitalei, inclusiv în împrejurimile Palatului Elysee, sediul guvernului din Matignon, Adunarea Naţională şi Senatul.

Restricţia vizează şi locuri turistice precum Muzeul Luvru şi Champs-Elysees, principalele gări, precum şi pieţele Italia, Bastilia, Republicii, Châtelet, Les Halles, Île de la Cite şi cartierul marilor magazine. Dispoziţia interzice în aceste zone prezenţa şi circulaţia participanţilor la marşuri, defilări şi adunări care nu au fost notificate în conformitate cu legea. Cu două zile înainte de noile mobilizări, prim-ministrul francez Sebastien Lecornu are, de asemenea, programată joi o întâlnire cu primarii din Paris, Lyon şi Marsilia, trei oraşe afectate în mod deosebit de incidentele violente de sâmbăta trecută.