Macron: Vom lupta din greu ca "Emily in Paris" să rămână în Franţa. Netflix vrea să mute acţiunea serialului la Roma

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat pentru Variety: "Vom lupta din greu. Şi le vom cere să rămână în Paris! Emily la Paris la Roma nu are sens" . Afirmaţia vine după ce producătorii serialului, difuzat pe Netflix, au anunţat că vor filma la Roma pentru sezonul 5.

Serialul de mare succes "Emily in Paris" - cu toate stereotipurile sale despre ciocnirile culturale ale unui director de marketing din Chicago în Franţa - a adus o mulţime de turişti în ţară, a stimulat comerţul şi a crescut numărul de cereri adresate agenţiilor imobiliare din capitală. Aşa că acum mutarea la Roma pentru sezonul 5 a devenit o problemă politică, preşedintele Emmanuel Macron anunţând că va lupta din răsputeri pentru a o păstra în Franţa.

Brigitte Macron, cameo în "Emily in Paris"

Soţia lui Macron, Brigitte, o fostă profesoară în vârstă de 71 de ani, are o apariţie în cel de-al patrulea sezon al serialului, în care, în timpul unei întâlniri întâmplătoare într-un restaurant, ea spune că o urmăreşte pe Emily pe Instagram. Anterior, ea a fost menţionată în prima serie împărtăşind postarea de pe Instagram a lui Emily despre dezamăgirea că termenul "vagi", este de genul masculin. Membrii distribuţiei au spus că Brigitte Macron a fost "atât de jucăuşă" să apară şi i s-a permis să improvizeze şi să îşi poarte propriile haine.

Macron a declarat pentru Variety că a fost foarte mulţumit că soţia sa a avut un cameo. "Am fost super mândru, iar ea a fost foarte fericită să o facă. Sunt doar câteva minute, dar cred că a fost un moment foarte bun pentru ea". El a declarat pentru revistă: "Cred că este bine pentru imaginea Franţei. Emily în Paris este super pozitivă în ceea ce priveşte atractivitatea pentru ţară. Pentru propria mea afacere, este o iniţiativă foarte bună".

"Emily in Paris" mută acţiunea la Roma

Întrebat dacă el însuşi a fost solicitat pentru un cameo, el a spus: "Sunt mai puţin atractiv decât Brigitte!". "Emily in Paris" sezonul 4, acum în streaming, duce evenimentele în capitala Italiei, unde vedeta serialului, interpretată de Lily Collins, caută noi perspective de angajare şi romantism. Când serialul a fost reînnoit pentru un al cincilea sezon luna trecută, creatorii săi au spus că se va desfăşura între Paris şi Roma, cu Emily având "o prezenţă" în Italia, relatează news.ro.

Darren Star, creatorul şi showrunner-ul, a fost citat spunând că eroina "devenea foarte confortabilă în Paris. Am vrut să o arunc în nişte ape necunoscute". "Emily in Paris" a fost în mare parte atacat de criticii francezi pentru că arată Parisul în ceea ce ei spun că este o lumină fals strălucitoare, dar cifrele sale de vizionare au fost bune. Serialul a început să fie difuzat la apogeul lockdown-urilor din pandemie din 2020 şi a devenit cea mai populară comedie de pe Netflix în acel an. A apărut în mod constant pe listele de top 10 ale Netflix.

"Este un serial plin de stereotipuri, şi totuşi nu reuşim să ajungem să îl urâm total", a declarat revista franceză de cultură Telerama la prima difuzare a serialului. Un studiu realizat anul acesta pentru Centrul Naţional al Cinematografiei şi Animaţiei (CNC) din Franţa a arătat că aproximativ 38% dintre turişti au menţionat serialul printre motivele pentru care au vizitat Parisul. Biroul de turism din Paris propune în prezent o listă de 10 locuri cheie de vizitat, unde au fost filmate scene. Se crede că serialul a provocat o creştere semnificativă a căutărilor online cu privire la mutarea în oraş.

