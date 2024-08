Maia Sandu, după întrevederea cu Klaus Iohannis: "Lansarea negocierilor de aderare la UE nu ar fi fost posibilă fără sprijinul României"

"România continuă să fie cel mai puternic susţinător al Republicii Moldova pe plan internaţional, sprijinind cu fermitate parcursul nostru european. Lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în iunie curent nu ar fi fost posibilă fără sprijinul constant şi deplin al României. România a reuşit să intre în valul precedent al extinderii Uniunii Europene, devenind membră a UE în anul 2007. Mi-aş fi dorit să fim încă de atunci împreună în familia europeană. Acum avem o şansă istorică şi a venit rândul Moldovei să parcurgă această cale, iar experienţa României ne va fi foarte utilă în acest parcurs", a declarat Maia Sandu.

Ea a afirmat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei trebuie oprit. "De doi ani şi jumătate Republica Moldova şi România trăiesc cu războiul la hotar, războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei. Acest război nedrept trebuie oprit, iar lumea liberă trebuie să facă totul pentru a nu mai admite războaie. Ultimii ani, marcaţi de pandemie, de criza energetică şi de război, ne-au pus la încercare. Dar chiar şi în cele mai grele timpuri, România ne-a fost mereu alături. În numele cetăţenilor noştri, vă mulţumesc mult, domnule preşedinte. În pofida tuturor provocărilor trebuie să spun că sunt mândră de progresul pe care Republica Moldova l-a înregistrat în ultimii ani", a mai declarat preşedintele Republicii Moldova.

Maia Sandu a menţionat că în ultimii ani Republica Moldova a făcut investiţii importante în infrastructură. "În aceşti ani, Guvernul cu sprijinul partenerilor internaţionali inclusiv al României a construit peste 700 de kilometri de drumuri, a investit trei miliarde de lei în modernizarea spitalelor şi 500 de milioane de lei în renovarea instituţiilor şi a colegiilor. Am reuşit să construim peste 800 de kilometri de reţele de apeduct şi, pe lângă apă vrem să aducem cultura în localităţile noastre. Au fost renovate 80 de case de cultură, muzee şi cămine culturale în raioane şi a fost lansat voucher-ul cultural pentru tineri. Dar cel mai important, am reuşit să păstrăm pacea în Republica Moldova şi am ales să rămânem parte a lumii libere. Astăzi ştim încotro mergem şi ştim ce avem de făcut. Şi faţă de acum câţiva ani, păşim pe acest drum cu mai multă fermitate şi cu instituţii mai puternice. Dar şi cu prieteni ca România alături", a mai afirmat Maia Sandu.

