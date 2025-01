După un an, trei luni şi 13 zile, Doron respiră din nou aerul libertăţii. A fost preluată de ambulanţele Crucii Roşii şi dusă înapoi la familie. Tânăra care are cetăţenie dublă israeliano-română a fost răpită din propria casă, de Hamas, în timpul atacului de pe 7 octombrie 2023. "La 10 şi 20 de minute, Doron mi-a dat un telefon şi a spus: Mama, îmi este frică. Eu îi ascult. Au venit la mine în casă. Au tras-o de sub pat şi a reuşit, în ultimul minut, a putut să îmi spună: Mamă, mi-e frică, mă iau, mă iau", a declarat Simona Steinbrecher, mama lui Doron.

Doron este asistentă veterinară şi a fost descrisă de familie şi prieteni drept o tânără veselă

Familia lui Doron nu a încetat nicio clipă să spere că tânăra, care a împlinit 31 de ani în captivitate, va fi eliberată. Mama şi mătuşa femeii au făcut apel inclusiv la autorităţile române să intervină pentru eliberarea ostaticilor. "Eu, ca mamă, vreau să ştiu ce-i cu fata mea. Cum e acolo, ce este?", a declarat Simona Steinbrecher, mama lui Doron. "Oameni care au fost eliberaţi, unii chiar din kibbutz-ul Kfar Aza, au zis că n-au văzut-o şi asta ne înspăimântă. Cel mai mult pentru că nu ştim absolut nimic", a declarat Mirav Meller, mătuşa lui Doron.

Doron este asistentă veterinară şi a fost descrisă de familie şi prieteni drept o tânără veselă, mereu optimistă, care iubeşte viaţa şi animalele. Alte două femei au fost eliberate, astăzi. Emily Damari, care a fost răpită din acelaşi kibbutz ca Doron, şi Romi Gonen, capturată în timp ce participa la festivalul de muzică Nova, despre care există informaţii că ar avea şi ea origini româneşti. "Odată ce le-am văzut stând pe propriile picioare, însemnând că sunt în viaţă, însemnând că sunt în stare relativ bună de sănătate, am fost foarte fericiţi. O oră mai târziu au fost predate de Crucea Roşie soldaţilor israelieni, iar acum vor fi evaluate medical de doctorii noştri, iar apoi, în sfârşit, îşi vor vedea mamele", a declarat Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România.

Israelul va da la schimb 95 de prizonieri palestinieni. Încă 30 de ostatici urmează să fie înapoiaţi în următoarele şase săptămâni de armistiţiu, potrivit înţelegerii cu Hamas. Pentru fiecare ostatic israelian, Tel Avivul s-a angajat să dea la schimb 30 de deţinuţi palestineni. Iar soldaţii se vor retrage treptat din zonele rezidenţiale din Gaza.

