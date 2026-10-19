Marco Rubio avertizează că războiul din Ucraina s-ar putea extinde în alte țări. Apel către Kiev și Moscova
Secretarul de stat american Marco Rubio a cerut Rusiei și Ucrainei să se concentreze pe încheierea războiului, avertizând asupra riscului ca acesta să se extindă și în alte țări. Declarațiile vin în contextul discuțiilor despre o posibilă întâlnire între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping pentru negocierea păcii, dar și al unor noi atacuri rusești asupra Kievului, potrivit Reuters.
Întrebat despre o posibilă întâlnire între președintele american Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, pentru a negocia încheierea conflictului din Ucraina, care durează de patru ani, Rubio a declarat: "Au existat discuții despre o întâlnire. Nu știu dacă a fost stabilită definitiv, dar președintele a fost clar. Își dorește ca războiul dintre Ucraina și Rusia să se încheie."
Rubio a ajuns duminică seară la Samarkand, pentru a se întâlni cu oficiali de rang înalt din cadrul grupului C5+1, care reunește Statele Unite și cinci foste republici sovietice cu populație majoritar musulmană: Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Turkmenistan.
Trump i-a primit pe liderii celor cinci state la Casa Albă în luna noiembrie a anului trecut.
"Nu vedem nimic bun care să rezulte din acest război", a declarat Rubio. "Vedem foarte multe consecințe negative, inclusiv riscul real ca acest conflict să escaladeze și să se extindă într-o altă țară, din cauza unei operațiuni de sabotaj eșuate sau a unor drone afectate de sistemele de război electronic, care ajung accidental pe teritoriul unui stat vecin."
Statele Unite încearcă să medieze un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Între timp, Trump a încheiat un acord cu Rusia privind importurile de motorină și a ridicat unele sancțiuni impuse Moscovei, măsuri despre care a afirmat că ar trebui să mențină Kremlinul la masa negocierilor.
Aceste decizii au fost criticate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
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În noaptea de duminică spre luni, un nou atac aerian rusesc asupra Kievului s-a soldat cu moartea unei femei. Bombardamentul a lovit și o stație de metrou și a avariat o clădire rezidențială cu 25 de etaje.