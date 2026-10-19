Secretarul de stat american Marco Rubio a cerut Rusiei și Ucrainei să se concentreze pe încheierea războiului, avertizând asupra riscului ca acesta să se extindă și în alte țări. Declarațiile vin în contextul discuțiilor despre o posibilă întâlnire între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping pentru negocierea păcii, dar și al unor noi atacuri rusești asupra Kievului, potrivit Reuters.

Marco Rubio avertizează că războiul din Ucraina s-ar putea extinde în alte țări. Apel către Kiev și Moscova - Profimedia

Întrebat despre o posibilă întâlnire între președintele american Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, pentru a negocia încheierea conflictului din Ucraina, care durează de patru ani, Rubio a declarat: "Au existat discuții despre o întâlnire. Nu știu dacă a fost stabilită definitiv, dar președintele a fost clar. Își dorește ca războiul dintre Ucraina și Rusia să se încheie."

Rubio a ajuns duminică seară la Samarkand, pentru a se întâlni cu oficiali de rang înalt din cadrul grupului C5+1, care reunește Statele Unite și cinci foste republici sovietice cu populație majoritar musulmană: Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Turkmenistan.

Trump i-a primit pe liderii celor cinci state la Casa Albă în luna noiembrie a anului trecut.

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"Nu vedem nimic bun care să rezulte din acest război", a declarat Rubio. "Vedem foarte multe consecințe negative, inclusiv riscul real ca acest conflict să escaladeze și să se extindă într-o altă țară, din cauza unei operațiuni de sabotaj eșuate sau a unor drone afectate de sistemele de război electronic, care ajung accidental pe teritoriul unui stat vecin."

Statele Unite încearcă să medieze un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Între timp, Trump a încheiat un acord cu Rusia privind importurile de motorină și a ridicat unele sancțiuni impuse Moscovei, măsuri despre care a afirmat că ar trebui să mențină Kremlinul la masa negocierilor.

Aceste decizii au fost criticate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În noaptea de duminică spre luni, un nou atac aerian rusesc asupra Kievului s-a soldat cu moartea unei femei. Bombardamentul a lovit și o stație de metrou și a avariat o clădire rezidențială cu 25 de etaje.