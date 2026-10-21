Secretarul de stat american, Marco Rubio, a afirmat miercuri că Ucraina nu ar exista în prezent fără asistența Statelor Unite, inclusiv cea acordată în timpul administrației Donald Trump, după ce Kievul a semnalat restricții în furnizarea de informații de către serviciile de informații americane și întârzieri în livrarea rachetelor interceptoare, transmite EFE.

Marco Rubio: "Dacă nu ar fi fost asistența Statelor Unite, Ucraina, ca stat suveran, nu ar exista" - Profimedia

"Dacă nu ar fi fost asistența Statelor Unite, inclusiv în timpul administrației Trump, Ucraina nu ar mai exista în acest moment. Ucraina, ca stat suveran, nu ar exista", a declarat șeful diplomației americane în fața presei, în timpul unei vizite în India, potrivit Agerpres.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denunțat limitările asistenței americane și le-a atribuit unei presupuse intenții a Washingtonului de a forța Ucraina să capituleze în fața Rusiei.

Rubio a negat marți existența unei directive politice deliberate de a afecta Ucraina, dar a admis că ar putea exista întârzieri în livrarea rachetelor interceptoare, pe fondul evaluării altor necesități militare. De asemenea, oficialul american a respins acuzațiile potrivit cărora Statele Unite ar refuza să furnizeze informații de avertizare privind atacurile rusești.

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Secretarul de stat american s-a referit miercuri la întâlnirea dintre emisarul SUA, Steve Witkoff, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în urma căreia au fost pregătite propuneri pentru negocierile cu Rusia.

"Din informațiile pe care mi le-a transmis și din raportul pe care l-am primit, înțeleg că întâlnirea a fost pozitivă. Nimic neașteptat, nimic surprinzător", a declarat Rubio.

Acesta a explicat că Witkoff lucra la definitivarea acestor propuneri pentru a le prezenta părții ruse, avertizând însă că negocierile sunt complicate.

"Dacă ar fi fost un război ușor de rezolvat, ar fi fost încheiat de mult timp", a spus șeful diplomației americane.

Miercuri, Witkoff s-a întâlnit la Sankt Petersburg cu președintele rus Vladimir Putin, căruia i-a prezentat propunerile convenite de Statele Unite, Ucraina și europeni la Oslo. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin va analiza aceste propuneri.

Emisarul american i-a cerut, de asemenea, liderului rus să susțină reluarea negocierilor trilaterale, chiar dacă acestea s-ar desfășura la nivel tehnic.

Witkoff a confirmat și că Rusia a fost invitată oficial să participe la următoarele reuniuni ale G20 organizate pe teritoriul Statelor Unite.

În acest context, Rubio a declarat că se așteaptă ca ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, să participe la reuniunea de la Atlanta din 30 și 31 octombrie. Totodată, el a menționat că există 'posibilitatea' ca președintele Vladimir Putin să participe la summitul de la Miami (din 14 - 15 decembrie), însă, deocamdată, nu există o confirmare