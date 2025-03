În interviul acordat CNN, Marco Rubio i-a cerut lui Volodimir Zelenski "să-şi ceară scuze pentru că a transformat întâlnirea într-un fiasco pentru el", după ce s-a contrat pe un ton ridicat cu preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance.

"Nu era nevoie ca el să meargă acolo şi să devină antagonic.​ Când începi să vorbeşti despre asta în mod agresiv - iar preşedintele este un negociator, a făcut afaceri toată viaţa sa - nu vei aduce oamenii la masa discuţiilor", a spus Rubio. "Şi astfel începi să percepi că poate Zelenski nu doreşte un acord de pace. El spune că vrea, dar poate că nu vrea", a insinuat secretarul de stat al SUA.

De asemenea, Rubio nu a fost de acord cu tonul lui Zelenski faţă de Vance în timpul întâlnirii. După ce vicepreşedintele a spus că drumul către pace şi prosperitate "este, poate, angajarea în diplomaţie", Zelenski a răspuns prin prezentarea unei serii de angajamente diplomatice la care Putin a participat înainte de invazia sa la scară largă din Ucraina din 2022 şi pe care în final nu le-a respectat. "Despre ce fel de diplomaţie vorbiţi, JD?", l-a întrebat Zelenski.

De la ce a "deraiat" discuţia din Biroul Oval

La rândul său, Vance l-a numit pe liderul Ucrainei "lipsit de respect" pentru că a încercat "să vorbească în contradictoriu în faţa presei americane". Rubio a recunoscut că întâlnirea a "deraiat" după această interacţiune. "Această subminare activă şi deschisă a eforturilor de a aduce pacea este profund frustrantă pentru toţi cei care au fost implicaţi în comunicarea cu ei până astăzi şi cred că ar trebui să îşi ceară scuze pentru că ne-a irosit timpul cu o întâlnire care urma să se încheie în felul în care a făcut-o", a declarat secretarul american de stat.

Marc Rubio a precizat că Volodimir Zelenski este binevenit înapoi la Casa Albă atunci când este "pregătit să facă pace şi este serios în privinţa păcii".

"Cum să îi aduci pe Vladimir Putin şi Federaţia Rusă la masă pentru a discuta fie şi oportunitatea, fie şi pentru a explora dacă există o oportunitate pentru pace?", s-a întrebat Rubio. "Nu o faci pur şi simplu strigându-i pe nume", a punctat şeful diplomaţiei.

Rubio a mai spus că este prematur să spună dacă Trump, Putin şi Zelenski se vor întâlni în cele din urmă pentru discuţii de pace: "Sunt multe lucruri de făcut înainte să ajungem în acest punct. Acesta este un război complex care are în spate cauze ce datează de mai mulţi ani, este mult de navigat. S-a investit mult de ambele părţi. (...) Este un război sângeros, nesustenabil, care trebuie să se încheie. În acest moment, singurul lider din lume care poate avea şansa de a pune capăt acestui conflict se numeşte preşedintele Donald Trump, iar noi trebuie să îi oferim ocazia de a încerca să facă acest lucru", a încheiat Marco Rubio.

Zelenski - Trump, confruntare dezastruoasă în Biroul Oval

Preşedintele ucrainean a sosit vineri la Casa Albă pentru convorbiri cu Donald Trump şi semnarea unui acord privind exploatarea mineralelor ucrainene. Întâlnirea lui Volodimir Zelenski din Biroul Oval a început aparent sub bune auspicii, dar s-a transformat într-un schimb de replici tensionat, cu Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, pe de o parte, și liderul ucrainean, de cealaltă parte, chiar dacă presa era de faţă. Vicepreşedintele Vance l-a întrebat, nervos, pe Zelenski "ai spus vreodată mulţumesc?", iar Donald Trump l-a acuzat că se "joacă cu Al Treilea Război Mondial", ambii acuzându-l pe liderul ucrainean de comportament "nerespectuos".

Venit la Washington pentru a semna un acord privind mineralele, Zelenski a plecat de la Casa Albă fără a parafa niciun acord. Casa Albă a confirmat, de altfel, că niciun document oficial nu a fost semnat la finalul acestei întrevederi. Mai mult, conferinţa de presă obişnuită la astfel de evenimente a fost anulată imediat ce discuţia dintre cei doi şefi se stat s-a încheiat. Ulterior, Donald Trump a postat pe reţeaua sa de socializare, Truth Social, un mesaj care sintetizează discuţia tumultoasă: "Zelenski să se întoarcă atunci când e pregătit de pace".

"Am avut o întâlnire foarte importantă la Casa Albă. Am învăţat multe lucruri pe care altfel nu le-aş fi putut înţelege fără o asemenea conversaţie. Am stabilit că preşedintele Zelenski nu este pregătit pentru pace, dacă America nu este implicată. Simte că implicarea noastră îi oferă un avantaj în negocieri. Eu nu sunt interesat de niciun avantaj. Vreau pace. Preşedintele Zelenski se poate întoarce când va fi pregătit pentru pace", a transmis liderul de la Casa Albă.

La aproximativ o oră de la încheirea discuţiei cu Donald Trump, Volodimir Zelenski a postat un mesaj pe contul său de X în care mulţumeşte Statelor Unite pentru sprijinul acordat Ucrainei de la începutul războiului. "Mulţumesc America, mulţumesc pentru ajutor, mulţumesc pentru această vizită. Mulţumesc domnule preşedinte Donald Trump, mulţumesc Congresului şi poporului american. Ucraina are nevoie de o pace justă şi durabilă, iar noi lucrăm pentru a îndeplini acest obiectiv", a fost mesajul postat de Volodimir Zelenski pe contul său de X.

