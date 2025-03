Trump l-a avertizat pe Zelenski că va retrage sprijinul SUA dacă nu va face pace şi susţine că vrea o încetare "imediată" a focului

Donald Trump a intensificat vineri presiunile asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cerând o încetare "imediată" a focului cu Rusia. În declarațiile făcute presei înainte de a pleca spre Florida, Trump l-a avertizat pe Zelenski că riscă să piardă sprijinul SUA dacă nu acceptă pacea, după o dispută avută în Biroul Oval, relatează The Associated Press.

„Vreau să se încheie imediat ostiliăţile", a spus Donald Trump. „Vreau o încetare a focului acum”, a insistat el, în condiţiile în care apropiaţii lui spun că şi-ar dori foarte mult să obţină Premiul Nobel pentru pace în acest an. Trump şi-a repetat comentariile anterioare potrivit cărora Ucraina are o poziţie vulnerabilă. „Nu poţi încuraja pe cineva care nu are atuuri”, a explicat el, subliniind că fără sprijinul SUA, Ucraina va pierde.

„Aţi văzut ce am văzut eu astăzi”, le-a spus Trump jurnaliştilor. „Acesta este un om care vrea să rămânem implicaţi şi să continuăm lupta. Noi nu facem asta”, a punctat Trump.

Ce spune despre discuţia aprinsă din Biroul Oval

El a spus că din punctul său de vedere, discuţiile cu Volodimir Zelenski „nu au mers foarte bine”, adăugând că preşedintele ucrainean şi-a supraevaluat poziţia în discuţiile din Biroul Oval. Pentru a relua discuţiile cu SUA, Zelenski trebuie să spună că el vrea să facă pace, a spus Zelenski susţinând că preşedintele ucrainean „vrea să se întoarcă chiar acum”.

Pe de altă parte, Donald Trump a refuzat să le spună reporterilor dacă el i-a cerut preşedintelui ucrainean să părăsească Casa Albă, după ce întâlnirea lor din Biroul Oval a degenerat într-un schimb aprins de replici, vineri după-amiază. „Nu trebuie să vă spun asta”, a spus el unui reporter când a fost întrebat dacă i-a spus lui Zelenski să plece. „Cred că ştiţi răspunsul la asta”, a adăugat Trump.

CNN relatase anterior pe surse că Trump le-a ordonat ucrainenilor să părăsească Casa Albă mai devreme, după schimbul de replici tensionat. Cei doi lideri nu şi-au mai ţinut conferinţa de presă comună, aşa cum era programat, şi nici nu au mai semnat acordul privind resursele naturale.

De ce nu ar fi semnat acordul

„Am avut o întâlnire astăzi, după cum ştiţi, cu preşedintele Zelenski şi aş spune că nu a mers foarte bine. Cred că a exagerat faptul că noi căutăm pacea (cu orice preţ). Nu căutăm pe cineva care să semneze (acordul privind mineralele) dintr-o poziţie de forţă şi apoi să nu facă pace pentru că se simte încurajat. Şi asta este ceea ce am văzut că se întâmplă. Eu caut pacea. Nu vrem să intrăm într-un război de zece ani şi să ne jucăm. Vrem pace. Aşa că simt că dacă facem asta, dacă semnăm, el va căuta ceva ce eu nu caut. El vrea să continue şi să lupte, să lupte, să lupte. Noi vrem să punem capăt morţii”, a arătat Trump, potrivit unei transcrieri a declaraţiei făcute de Le Monde.

El a mărturisit că nu are încredere în nimeni şi a sugerat că nu a mai semnat cu Zelenski acordul privind mineralele de teamă că nu va opri luptele. „Nu poţi încuraja pe cineva care nu are cărţile în mână. Şi dintr-o dată, acea persoană spune: O, bine, acum pot continua să lupt. Noi nu cred că vom continua să luptăm. Vom pune capăt războiului sau îi vom lăsa să-l continue şi să vedem ce se întâmplă. Lasă-i să lupte în întuneric! Eu vreau pe cineva care va face pace. Dacă este capabil să facă pace, ceea ce ar putea fi sau nu, dar eu vreau pe cineva care va face pace”, a transmis Trump.

„Avem nevoie de o încetare imediată a focului. Asta a fost cealaltă problemă. El nu a vrut să vorbească despre o încetare a focului. O încetare a focului ar putea avea loc imediat. Dacă vrei să pui capăt războiului, semnezi un acord care va dura ceva timp. Este nevoie de timp. Eu vreau să se încheie imediat. Şi cred că dacă ai avea o încetare a focului, un armistiţiu real, s-ar pune capăt războiului. (...) Ei bine, dintr-o dată el este un mare şmecher pentru că are Statele Unite de partea sa. Fie vom pune capăt războiului, fie îl vom lăsa să lupte. Şi dacă va lupta, nu va fi frumos. Pentru că fără asta, fără noi, el nu va câştiga. Nu contează ce fac eu. Vă spun doar că aţi văzut ce am văzut eu astăzi. Acesta nu a fost un om care a vrut să facă pace. Şi mă interesează doar dacă vrea să pună capăt vărsării de sânge. L-aţi văzut astăzi, nu este un om care vrea să facă pace”, a conchis Trump.

