Rezerve de apă, baterii şi medicamente în fiecare casă. Marea Britanie le cere cetăţenilor să fie pregătiţi să se descurce fără internet sau electricitate pentru cel puţin 72 de ore. Ghidul face parte dintr-o campanie naţională de prevenţie a dezastrelor, după ce mai multe atacuri cibernetice au vizat serviciile britanice.

Stocurile din gospodării devin o prioritate naţională pentru britanici. Mâncare neperisabilă, apa potabilă, medicamente de primă necesitate, lanterne, baterii şi un radio FM, ca să fii la curent cu anunţurile autorităţilor - cam aşa sună planul naţional pentru pregătirea populaţiei.

Ce provizii trebuie să aibă britanicii în casă pentru situații de urgență

"Câteva conserve cu mâncare, niște apă îmbuteliată, cred, poate, dar sunt sigur că oamenilor li se permite să bea și un pahar sau două (n.r. - de alcool) pentru a face față unei situații dificile", a afirmat Andy Burnham, premierul Marii Britanii.

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Ghidul publicat de autorităţi le recomandă britanicilor să aibă provizii suficiente pentru cel puţin 3 zile. Atât estimează experţii că le va lua salvatorilor să intervină în cazul unei situaţii critice.

"Ajutorul este pe drum. Va ajunge apa, va ajunge hrana. Cele 72 de ore ne oferă doar timpul necesar pentru a ne concentra asupra celor mai vulnerabili", a afirmat Lucy Easthope, expertă în pregătirea pentru situații de dezastru și gestionarea perioadei de recuperare după acestea.

Rusia și Iranul, printre amenințările luate în calcul de autoritățile britanice

Avertismentul vine în urma ameninţărilor directe din partea statelor ostile, precum Rusia şi Iranul, dar și după ce internetul global a fost afectat de o criză provocată de vulnerabilităţile descoperite în limbajul de programare PHP, pe care rulează mai mult de două treimi dintre site-urile din întreaga lume.

"E nebunia unor dictatori din întreaga lume, care sunt condamnați la eșec, dar pur și simplu nu pot să recunoască acest lucru. Sunt extrem de periculoși. Trebuie să luăm măsuri pentru ca aceștia să nu ne afecteze viețile și viețile celor dragi", Ray Mears, expert în tehnici de supraviețuire în sălbăticie.

Tot în această săptămână, serviciile unei importante bănci digitale nu au putut fi folosite de 5 milioane de clienţi români, din cauza unei erori la un centru de date din Londra.

Revolut a avut, de exemplu, probleme din cauza unei breşe de securitate, luna trecută. Chiar zilele trecute, 5 milioane de clienţi din România nu au putut folosi aplicaţia. Tot mai multe state sunt îngrijorate de ameninţările cibernetice, o parte dintre ele au pus la punct programe pentru pregătirea populației - Danemarca, Finlanda, de exemplu, au ghiduri puse la dispoziția oamenilor pentru a ști cum să reacționeze în situații de criză. Inclusiv România.