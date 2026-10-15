Marine Le Pen promite că va opri după 6 luni ajutorul financiar acordat Ucrainei, dacă ajunge preşedinte

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a promis că, dacă va câștiga alegerile prezidențiale din primăvara viitoare, va opri ajutorul financiar pentru Ucraina după șase luni. Nu este clar cum a ajuns la termenul de șase luni, dar a precizat că îl consideră un răgaz pentru ca Kievul să găsească alte surse de finanțare.

Marine Le Pen se vede deja la Palatul Élysée. Favorită în sondaje, candidata partidului Adunarea Națională a declarat ieri, pentru televiziunea flamandă VRT News că "din momentul alegerii mele, vom menține ajutorul timp de șase luni (...) pentru a nu pune pe nimeni în fața faptului împlinit. Dar, după aceea, vom înceta ajutorul financiar pentru Ucraina, deoarece nu ne mai permitem să îl acordăm".

Marine Le Pen va opri ajutorul acordat Ucrainei dacă va fi aleasă președinte

În ultimele săptămâni, ea a promis în repetate rânduri că va opri sprijinul financiar acordat Kievului de Paris. Este totuși pentru prima dată când vorbește public despre o perioadă de grație de șase luni. "Nu vreau să iau pe nimeni prin surprindere", s-a apărat Marine Le Pen, argumentând că "Franța este în pragul incapacității de plată a datoriei publice" și că, în aceste condiții, "este o dovadă de sinceritate față de Zelenski să îi spunem că nu mai putem susține acest ajutor financiar", a declarat ea citată de Le Parisien.

Articolul continuă după reclamă

În condițiile în care Kievul nu s-ar mai putea baza pe sprijinul Parisului, Marine Le Pen a apreciat că Ucraina ar putea apela la "alte țări din Uniunea Europeană care se află într-o situație financiară mai bună decât Franța și care, cu siguranță, ar putea prelua această responsabilitate", fără a preciza la ce state se referă.

Ce lideri politici au făcut promisiuni similare

Promisiuni asemănătoare au făcut și alți lideri politici europeni populişti, însă unii și-au schimbat poziția după alegeri. În Cehia, Andrej Babis a promis că va desființa programul de muniții pentru Ucraina, dar, odată ajuns premier, a decis să îl continue cu finanțare din partea altor state. În Olanda, Geert Wilders s-a opus trimiterii de arme către Kiev, însă și-a nuanțat poziția în timpul negocierilor pentru formarea guvernului. Și Donald Trump a făcut promisiuni electorale referitoare la Ucraina, de care apoi nu s-a ținut, cum ar fi încheierea rapidă a războiului.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale din Franţa este programat pe 18 aprilie, iar cel decisiv pe 2 mai.