Măsurile anunțate de NATO după atacurile din Marea Neagră: Suntem capabili să răspundem oricărei amenințări

Seria de atacuri cu drone în Marea Neagră împotriva navelor comerciale schimbă planurile NATO. Alianţa vrea să desfăşoare resurse suplimentare în regiune, adică aeronave, drone și sisteme radar. Toate, pentru a sprijini activitățile de supraveghere, recunoaștere și investigație.

NATO va desfăşura resurse suplimentare în Marea Neagră în urma unei serii de atacuri cu drone împotriva navelor comerciale, a anunţat marţi o purtătoare de cuvânt a Alianţei Nord-Atlantice, conform AFP şi Reuters.

"NATO şi-a consolidat deja postura de-a lungul flancului estic, inclusiv prin capacităţi de combatere a dronelor. NATO va trimite resurse suplimentare în regiune, în special pentru a sprijini activităţile de supraveghere, recunoaştere şi investigaţie", a scris purtătoarea de cuvânt Allison Hart pe platforma de socializare X.

"Vom continua să fim uniţi şi să ne asigurăm că suntem pregătiţi şi capabili să răspundem oricărei ameninţări", a subliniat ea, precizând că ambasadorii la NATO s-au reunit marţi în cadrul Consiliului Nord-Atlantic pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră.