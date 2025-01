"Totul s-a făcut scrum. Doamne Dumnezeule! E ireal!". Sunt Imagini demne de filmele care se fac în studiourile ameninţate acum de incendiile care ard necontenit. Pompierii au reuşit să ţină sub control doar unul dintre cele cinci foacare. Dar a izbucnit un altul într-o altă zonă din oraş. După cinci zile de luptă cu focul, Oraşul Îngerilor e o ruină.

"Ne-am uitat afară şi am văzut flăcări imense, am luat doar câteva lucruri şi am ieşit afară. Era haos pe străzi, oamenii care încercau să se salveze. Ne-am gândit că ne vom întoarce mâine şi nu am împachetat nimic. Nu mai avem nimic. Am plecat cu copii. Cel de trei ani mă tot întreabă când ne întoarcem acasă. Mă tot gândesc cum să îi spun că nu mai avem casă", a povestit un localnic. "Totul a dispărut. Copiii mei s-au născut aici, i-am crescut aici. Am construit casa asta acum 20 de ani şi acum e toată distrusă", a mărturist un localnic.

Românca Cristina Călin s-a salvat în toiul nopţii: "Este o tragedie! Nu am văzut niciodată aşa ceva. Lumea alerga cu coşurile de rufe, cu bagaje, cu căţeii, cu copiii. Efectiv, alergau oamenii pentru că era alertă generală, erau elicoptere peste tot, ceva desprins din filmele de groază".

Pentru Andra Gogan, mutată de câteva luni în Los Angeles, visul american s-a transformat în coşmar în ultimele zile. "Aşteptăm să vedem ce se întâmplă în continuare. Sunt pregătită cu bagajele să plec şi către România în caz că se agravează situaţia. Am plecat de la apartamentul meu pentru că era foarte aproape de o zonă care ardea. Şi aici sunt înconjurată de alte focuri. Ni s-a recomandat să stăm în case pentru că afară aerul este foarte toxic. E foarte trist ce se întâmplă şi e incredibil cum doar, în câteva ore, au dispărut zone imense, frumoase din Los Angeles, Malibu", a spus ea.

Aici şi în Malibu au ars unele dintre cele mai scumpe şi râvnite proprietăţi din lume. Paris Hilton a publicat imagini cu rămăşiţele din conacul ei de 8,4 milioane de dolari. Scrum s-a făcut şi reşedinţa actorului Mel Gibson, o vilă de lux evaluată la 15 milioane de dolari. "Găinile au supravieţuit. A fost uimitor. Erau bine şi le-am dat nişte seminţe şi nişte apă şi erau fericite şi au făcut şi ouă. Parcă a fost la întâmplare. Nu a ars fiecare casă, dar au fost destule", a spus el.

Actrita Mandy Moore a postat pe Instagram trei imagini cu ce a mai rămas din locuinţa sa din Altadena. Fosta casă a starului Friends, Matthew Perry, a fost distrusă de flăcări la doar câteva luni după ce a fost vândută pentru 9 milioane de dolari. Celebra actriţă Jennifer Gray, cunoscută din filmul Dirty Dancing, se află şi ea pe lista celor rămaşi fără casă. La fel şi fotomodelul Bella Hadid şi mama cântăreţei Beyonce.

Locuitorii din Los Angeles, inclusiv vedetele, care votează în mare parte cu democraţii, le reproşează autorităţilor că nu au făcut nimic pentru a preveni astfel de tragedii. Actualul guvernator al Californiei a promis că va reduce zonele împădurite pentru ca focul să nu mai ajungă mereu în zonele locuite ori de câte ori izbucneşte un inceendiu de vegetaţie, însă nu a făcut nimic.

Sunt cele mai grave incendii din istoria Cetăţii Filmului, cel puțin 10.000 de clădiri au fost distruse. Meteorologii spun că avertismentele de vânt puternic rămân în vigoare până săptămâna viitoare.

