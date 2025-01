"Exact ca în filmele de groază", spune Andreea Antonescu despre incendiile care au distrus Los Angeles.

O mare de foc şi cenuşă. Este imaginea Oraşului Îngerilor după două zile de infern. Dn cartierele opulente, cu vile şi resturante de lux, pe unde s-au plimbat toate starurile de la Hollywood, nu a mai rămas nimic întreg. Oamenii au privit neputincioşi cum totul în jurul lor este înghiţit de o mare de foc. Doi prieteni care iniţial au încercat să-şi salveze proprietatea, au fugit salvat în ultimul moment.

Mărturiile românilor din Los Angeles

Peste 100.000 de oameni au primit ordin de evacuare: Printre ei sunt şi români. Cristian Tudor stă în Los Angeles de 12 ani. A plecat din România cu două valize, iar noaptea trecută, tot cu două valize a fugit din calea focului.

"Am ieşit din aglomeraţia aceea foarte mare. Sunt pe Hollywood Bulevard acum. Telefonul nu merge cum trebuie, mai am 20% baterie şi încerc să-mi păstrez bateria pentru situaţii de urgenţă", spune Cristian Tudor.

A povestit pentru Observator cum s a dezlantuit infernul pentru el.

"Cu o oră înainte de a vedea incendiul, vorbeam cu prietenii mei şi spuneam că n-o să ajungă niciodată aici. E prea departe, n-o să se întâmple nimic. Dar, într-un moment am văzut lumina, am văzut flacăra, am urcat pe bloc şi am văzut incendiul aproape de clădirea alăturată, în parc", mai spune Cristian Tudor.

Infernul s-a dezlănţuit peste noapte şi în Hollywood Hills, forțând evacuarea de pe celebrul Hollywood Bulevard. Videoclipurile care au inundat internetul arată șiruri de vehicule care părăsesc zona, după ce panica a pus stăpânire şi pe turişti. Faimosul semn de pe dealul din Hollywood este şi el în pericol.

Şi artista Andreea Antonescu este cu cele doua fete in LA. Povesteşte că focul a înghiţit totul în jur în doar câteva minute.

"Suntem la un sfert de oră de Hollywood şi acum flăcările au ajuns până aproape de semn. Au trecut de Malibu, au trecut de Santa Monica, au ajuns foarte aproape de semn. Ieri a fost un vânt foarte puternic şi necaracteristic perioadei acesteia. Mergeam pe autostradă şi vedeam tirurile răsturnate. Exact ca în filmele de groază", spune Andreea Antonescu.

Celebra vloggeriţă Andra Gogan vede flăcările de la fereastră, focul este la doar o stradă de casa ei.

"E foarte rau, a inceput totul aici, în zona Malibu, care e la 10 minute de mine. Am dormit cu stres, se vedea de pe balconul meu portocaliu tot cerul. Mi-am pus alarma la fiecare două ore, mi-am pregătit un bagaj în caz că ne evacuează. Am prieteni care au fost evacuaţi, sper ca nu le-a luat foc casa", a povestit Andra Gogan.

Casele de milioane de dolari ale vedetelor s-au făcut scrum

Îm Imaginile surprinse din satelit se vede cel mai bine violenţa focului. Cartierele vedetelor au dispărut de pe faţa pământului. Din estimările de până acum, cea mai scumpă casă făcută scrum valora 85 de milioane de dolari. Cele mai afectate sunt Malibu şi Pacific Palisades.

Actori precum Anthony Hopkins, John Goodman, Billy Crystal și Miles Teller se numără printre cei ale căror case au fost mistuite de foc. Casa lui Adam Brody şi a lui Leighton Meester, în valoare de 6.5 milioane de dolari a fost şi ea distrusă. La fel şi locuinţa de 5 milioane de dolari a Annei Faris, iar Paris Hilton spune că a urmărit la televizor cum conacul ei de 8,4 milioane de dolari a ars din temelii. Cu lacrimi în ochi, actorul premiat cu Oscar - James Wood a văzut şi el flăcările la doar câţiva metri de casa sa.

Fenomenul "mountain wave", uan dintre cauzele dezastrului

De vină pentru acest dezastru, pe lângă seceta generată de schimbările climatice, spun specialiştii este fenomenul "mountain wave", supranumit şi "vânturile diavolului". Este vorba de curenţi anormal de puternici care se formează în zonele montane şi se comportă asemenea unui val oceanic ce mătură totul în calea lui.

Acum focul ameninţă Hollywood, inclusiv marile studiouri de film de acolo. Celebrul Hollywood Bulevard a fost evacuat, iar pe Sunset Bulevard, de o parte şi alta nu mai e nimic întreg. Faimosul semn de pe dealul din Hollywood este şi el în pericol, spun autorităţile, asta după ce flăcările au ajuns la numai câţiva kilometri.

În faţa focului, pompieri se declară neputincioşi. Intensitatea focului a fost atât de puternică, încât li s-au topit mânuşile pe mâini. În plus, seceta din ultimii ani a lăsat hidranţii fără apă, suplimentază din piscinele şi lacurile din zonă, dar chiar şi aşa nu reuşesc să stingă văpaia. În ajutorul pompierilor a fost chemată inclusiv Garda Naţională, iar Pentagonul a anunţat că va trimite echipament şi personal. Joe Biden și-a anulat, astăzi, vizita oficială în Roma, Italia, programată pentru ultimele zile ale mandatului său, pentru a se concentra pe gestionarea incendiilor. Succesorul său, Donald Trump, a găsit deja un ţap ispăşitor- guvernatorul Californiei, Gavin Newsom.

