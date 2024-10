Cu mai puţin de o lună înainte de alegerile prezidenţiale din Statele Unite, echipa lui Donald Trump o scoate la rampă pe Melania Trump. Fosta primă doamnă a acordat un interviu despre cartea sa de memorii, în care spune că susține dreptul femeilor de lua decizii în ceea ce priveşte propriul corp. Mesajul este în totală contradicţie cu politica Partidului Republican, care a dus la interzicerea avortului în mai multe state americane.

Melania Trump, scoasă la rampă în plină campanie electorală

"Eu cred în libertatea individuală. Vreau să decid ce vreau să fac cu corpul meu. Nu cred că vreau ca Guvernul să se amestece în treburile mele personale", a declarat Melania Trump, fostă Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii.

Melania spune că Donald Trump ştie de poziția ei privind avortul din ziua în care s-au întâlnit. Chiar dacă părerile lor nu coincid întotdeauna, spune că va avea tot sprijinul ei în cursa pentru Casa Albă.

"Îl susţin, este un luptător, nu se va opri niciodată, este pe drum în fiecare zi, ajută ţara şi vrea să facă America măreaţă din nou", a mai spus Melania Trump.

În ciuda declaraţiei, Melania Trump a fost aproape inexistentă în campania electorală. A lipsit şi de la mitingul electoral din acest weekend, când Donald Trump s-a întors în Pennsilvanya, locul unde era cât pe ce să fie asasinat în urmă cu două luni.

"Mișcarea noastră pentru a face America din nou măreaţă, râmâne mai puternică, mai mândră, mai unită, mai hotărâtă și mai aproape de victorie decât înainte. Vom face America din nou măreaţă. Vom câștiga alegerile", a declarat Donald Trump.

Kamala Harris a participat la un celebru podcast, unde a susţinut din nou cauza femeilor fără copii.

"Există familia de sânge şi există familia din iubire şi eu le am pe amândouă. Şi consider că este o adevărată binecuvântare. Am doi copii frumoşi, Cole şi Ella, care mă strigă "mamala". Avem o familie foarte modernă. Fosta soţie a soţului meu mi-e prietenă", a declarat Kamala Harris.

Kamala Harris şi Donald Trump merg umăr la umăr în sondaje.

