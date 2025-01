Armata din Rwanda a informat printr-o postare pe X că peste 280 de mercenari români sunt acum sub protecţia forţelor armate rwandeze. Românii au fost percheziţionaţi şi inspectaţi medical pentru a se stabili dacă are cineva are nevoie de ajutor de specialitate. După aceste controale, românii vor fi transportaţi spre Kigali, capitala Rwandei.

Aproape 300 de mercenari români au fost blocaţi în Congo câteva zile. Patru dintre aceştia au fost răniţi, fără însă ca rănile să le pună în pericol vieţile. După căderea oraşului Goma, românii s-au retras într-o bază ONU din apropiere şi aşteptat evacuarea.

Radu Dan

