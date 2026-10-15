Mersul cu spatele pe o autostradă din Slovenia, fatal pentru doi români. Au murit pe loc

Moarte înfiorătoare pentru doi români în Slovenia, după ce un şofer de 28 de ani a oprit maşina pe banda din dreapta şi a început să meargă cu spatele, moment în care vehiculul a fost izbit în plin de o dubă. Alte patru persoane, printre care şi un copil, au fost rănite.

Accidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi pe autostrada din apropierea localității slovene Lukovica, pe sensul de mers către Maribor.

Din cercetările la faţa locului, se pare că șoferul de 28 de ani a oprit autoturismul pe banda din dreapta a autostrăzii, după ieșirea către zona de odihnă Lukovica, și a început să meargă cu spatele. În acel moment, o autoutilitară care circula în aceeași direcție a intrat în coliziune cu aceasta. Deocamdată, nu se știe de ce șoferul a recurs la această manevră. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului.

Un copil în stare critică

Impactul a fost fatal pentru doi pasageri care ocupau locurile din spate ale autoturismului. Ambele victime erau cetățeni români, scrie Obala Plus. Un copil cu cetățenie franceză a fost, de asemenea, grav rănit. Potrivit poliției, viața acestuia este în pericol.

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Șoferul autoturismului și pasagera de pe scaunul din dreapta față, ambii cetățeni români, au suferit răni ușoare. Șoferul autoutilitarei, cetățean sloven, a fost și el rănit ușor.

Imagini de la locul accidentului

Pe rețeaua de socializare Facebook a fost publicată și o înregistrare video de la locul accidentului din apropiere de Lukovica. Imaginile au fost filmate dintr-un vehicul care a trecut prin zona în care s-a produs tragedia. Potrivit Administrației pentru Protecție Civilă și Intervenții de Urgență din Slovenia, accidentul a fost raportat la ora 00:49.

La fața locului au intervenit pompierii Centrului de Protecție și Salvare Domžale, echipajele medicale de urgență și polițiștii.

Pompierii au securizat și iluminat zona accidentului, au deconectat bateriile vehiculelor avariate și au neutralizat lichidele scurse din acestea. Cu ajutorul echipamentelor de descarcerare, salvatorii au extras din autoturism două persoane care rămăseseră încarcerate și care își pierduseră viața în accident.

Echipajele medicale au acordat îngrijiri persoanelor rănite și le-au transportat la Centrul Clinic Universitar din Ljubljana. Din cauza accidentului și a intervenției echipajelor de urgență, autostrada către Maribor a fost închisă temporar.

Polițiștii continuă să strângă informații și să verifice toate circumstanțele accidentului rutier, în cadrul unei anchete care vizează suspiciunea comiterii unei infracțiuni. Concluziile investigației vor fi transmise parchetului competent. Deocamdată, nu se cunoaște motivul pentru care șoferul autoturismului a oprit pe autostradă și a început să meargă cu spatele.

În Slovenia, mersul cu spatele pe autostradă este interzis

Legislația rutieră din Slovenia interzice mersul cu spatele și întoarcerea vehiculelor pe autostrăzi și drumuri expres. Astfel de manevre sunt extrem de periculoase, deoarece ceilalți participanți la trafic nu se așteaptă să întâlnească pe autostradă un vehicul care se deplasează cu spatele sau în sens opus circulației normale.

Dacă un șofer ratează o ieșire de pe autostradă, acesta trebuie să își continue deplasarea până la următoarea ieșire. Oprirea și mersul cu spatele pe banda de circulație nu sunt permise pentru corectarea unei astfel de greșeli. Circumstanțele exacte ale tragicului accident de lângă Lukovica urmează să fie stabilite în urma cercetărilor efectuate de poliție.